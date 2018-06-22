6 аксесуарів, які зроблять ваш літній образ стильним

Існує кілька простих способів оновити літній образ без надмірних витрат – просто додайте до гардеробу нові сезонні аксесуари.

Портал Who What Wear обрав головні аксесуари літа 2018 на прикладі відомих модних блогерів.

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Пропонуємо переглянути 6 аксесуарів, які актуальні цього сезону.

Тонкі сонячні окуляри

Якщо ви ще не купили ультратонкі окуляри, то зараз найкраща нагода.

Допис, поширений Gang of Earlybirds (@gang_of_earlybirds) 6 Чер 2018 р. о 9:47 PDT

Великий капелюх

Солом’яні капелюхи з велетенськими полями зараз на піку популярності.

Допис, поширений Hanna Stefansson (@hannastefansson) 2 Тра 2018 р. о 1:41 PDT

Золоті прикраси

Виграшним варіантом буде комбінація кількох кулонів на тонких ланцюжках різної довжини.

Допис, поширений Lucy Williams | Fashion Me Now (@lucywilliams02) 15 Кві 2018 р. о 1:29 PDT

Босоніжки з ремінцями

У цьому сезоні модні сандалі з ремінцями на середньому каблучці і в стилі 90-х років.

Допис, поширений B E T T I N A L O O N E Y (@bettinalooney) 5 Тра 2018 р. о 4:02 PDT

Плетена сумка

Плетена сумка нейтрального кольору – чудовий варіант на літо. Виберіть між кругло, квадратною або у формі бочечки.

Допис, поширений Laura Jackson (@iamlaurajackson) 18 Бер 2018 р. о 8:20 PDT

Шльопанці

Хоч мода мінлива, але шкіряні шльопанці завжди залишаться одним з головних елементів у будь-якому літньому гардеробі.