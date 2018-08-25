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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

6 фраз батьків, які перетворять дитину на невдаху

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Які фрази перетворять дитину на невдаху
Які фрази перетворять дитину на невдаху / nmbreakthroughs.org/

Діти дуже близько і прямолінійно сприймають фрази батьків, а деякі з них з них закарбовуються у пам’яті назавжди.

Далеко не завжди ці фрази свідчать про позитивні риси дитини, пише портал "Наша мама".

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"У твоєму віці я вже вмів це робити"

Таким чином ви хизуєтеся своїми успіхами та принижуєте дитину. Уникайте цієї фрази, не перетворюйте це на суперництво, натомість поділіться досвідом.

Діліться досвідом з дитиною
Діліться досвідом з дитиною

"Ти повинен бути щасливим" і + "від того, що в тебе є братик", або ж "від того, що ми йдемо купляти тобі штанці"

Батьки хочуть, щоб дитина була щасливою, але не завжди вона себе так відчуває. Найкраще поговоріть і розпитайте чому у неї ті чи інші емоції та підтримайте її.

"Не бери іграшку в садочок, бо загубиш"

Так ви переконуєте дитину, що вона 100% загубить іграшку, тобто зазнає невдачі. Тому спробуйте дізнатися думку дитини, можливо її варто залишити вдома, оскільки вона, можливо, її загубить.

"Ти що, глухий?"

Такою фразою ви руйнуєте стосунки з дитиною. Малюк може замкнутися в собі й не показувати, що таїть образу на батьків.

Не сваріть дитину, якщо вона не почула ваше прохання
Не сваріть дитину, якщо вона не почула ваше прохання

"У тебе нема до цього здібностей"

Цим реченням ви зробите тільки гірше. Дитина буде думати, що батьки в неї не вірять. Таким чином, у малюка падає самооцінка та зникає бажання досягати успіху, виникає відчуття неповноцінності.

"Як же ти мені набрид"

Так, можливо дитина поставила сотню запитань, а ви прийшли втомлені з роботи. Але натомість просто поясніть, що зараз не найкращий час/ви втомлені/ маєте купу справ.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти
Джерело: 24 Канал
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