6 фраз батьків, які перетворять дитину на невдаху

Діти дуже близько і прямолінійно сприймають фрази батьків, а деякі з них з них закарбовуються у пам’яті назавжди.

Далеко не завжди ці фрази свідчать про позитивні риси дитини, пише портал "Наша мама".

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"У твоєму віці я вже вмів це робити"

Таким чином ви хизуєтеся своїми успіхами та принижуєте дитину. Уникайте цієї фрази, не перетворюйте це на суперництво, натомість поділіться досвідом.



Діліться досвідом з дитиною

"Ти повинен бути щасливим" і + "від того, що в тебе є братик", або ж "від того, що ми йдемо купляти тобі штанці"

Батьки хочуть, щоб дитина була щасливою, але не завжди вона себе так відчуває. Найкраще поговоріть і розпитайте чому у неї ті чи інші емоції та підтримайте її.

"Не бери іграшку в садочок, бо загубиш"

Так ви переконуєте дитину, що вона 100% загубить іграшку, тобто зазнає невдачі. Тому спробуйте дізнатися думку дитини, можливо її варто залишити вдома, оскільки вона, можливо, її загубить.

"Ти що, глухий?"

Такою фразою ви руйнуєте стосунки з дитиною. Малюк може замкнутися в собі й не показувати, що таїть образу на батьків.



Не сваріть дитину, якщо вона не почула ваше прохання

"У тебе нема до цього здібностей"

Цим реченням ви зробите тільки гірше. Дитина буде думати, що батьки в неї не вірять. Таким чином, у малюка падає самооцінка та зникає бажання досягати успіху, виникає відчуття неповноцінності.

"Як же ти мені набрид"

Так, можливо дитина поставила сотню запитань, а ви прийшли втомлені з роботи. Але натомість просто поясніть, що зараз не найкращий час/ви втомлені/ маєте купу справ.