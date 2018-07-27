Друзі та родичі починають хвилюватися за здоров’я пари, яка одружилася і понад рік не має дітей. Але у цьому випадку потрібно бути тактовним, щоб не образити почуття пари.

Портал "Наша Мама" склав список фраз, які не варто ставити одруженим парам без дітей.

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"Не треба було робити аборт в 18"

Не варто дорікати жінці у тому, що вона зробила аборт, оскільки це її рішення. Тим більше, поширена думка про те, що аборт спричиняє безпліддя – хибна. Якщо жінка здорова, то аборт при першій вагітності чи інших не позбуває пару мати дітей.

"У нас теж вийшло не відразу, лише через півроку змогли"

Якщо пара не може зачати дитину протягом 6 місяців, то не варто хвилюватися. Медики ставлять діагноз безпліддя через рік спроб.



6 фраз, які неприйнятно говорити бездітним парам

"Ви, напевно, мало займаєтеся сексом"

Це неправда, чим більше люди займаються сексом – тим менші шанси завагітніти. Річ у тому, що для зачаття необхідні активні сперматозоїди, а чоловічий організм не встигає їх виробити.

"Це все через твої протизаплідні таблетки!"

Протизаплідні таблетки не лише не викликає безпліддя, а й може його лікувати.

"Нічого страшного, зробите ЕКО"

Не варто заспокоювати пару цією процедурою. Все через високу ціну та специфіку ЕКО. До того ж, зачати дитину виходить не завжди за першим разом.



6 фраз, які неприйнятно говорити бездітним парам

"А ви взагалі хочете дітей?"

Це найбільш найнетактовніше запитання для бездітних пар. Такі питання просто вбивають людей, які кілька років роблять спроби завагітніти, проходять процедури.

До слова, вчені встановили, що у сучасних жінок частіше виникають проблеми з психікою в порівнянні з попереднім поколінням.