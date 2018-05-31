6 функцій тіла, які людина не може контролювати

Вчені переконують, що багато біологічних функцій можуть виникати просто так, такі речі людина не може контролювати.

Випадіння волосся може залежати від багатьох факторів, проте цей процес неможливо контролювати, пише Reader’s digest. Іноді такий процес пов'язаний з генетикою, а також густина, товщина і гранична довжина, до якої вони виростають.

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У правшів нігті ростуть швидше на правій руці, у лівшів навпаки – на лівій. Вони за місяць виростають приблизно на 2,5 міліметри.

Незалежно від бажання людини, організм людини виробляє жир для підтримки здоров’я шкіри, її захисту від забруднень і інших шкідливих факторів навколишнього середовища.

Людина не може контролювати "гусячу шкіру", утворення слини, позіхання, а також розмноження бактерій всередині організму і на поверхні тіла.

Понад 90% людей зіштовхуються з нав’язливими думками. У деяких людей цей процес трансформується у психічне захворювання.

Вчені не можуть пояснити, чому з’являються сни. Відповідно, цей процес теж залишаються неконтрольованим.

До слова, австралійські науковці провели дослідження, в результаті якого дізналися як краще запам'ятовувати сни.