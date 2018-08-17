6 хвороб тіла та мозку, які потрібно лікувати одночасно

Деякі захворювання тіла та мозку потрібно лікувати паралельно, оскільки процес видужання може затягнутися.

Якщо людина, до прикладу, звертається до лікаря з симптомами депресії, то їй потрібно здати основні аналізи крові, пише Cosmo.

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1. Серцева недостатність і панічний розлад

Панічна атака характеризується такими симптомами як викид адреналіну та кортизолу в крові, що негативно впливає на роботу серця. Дослідження показує, що панічна атака підвищує ймовірність проблем зі серцем на 47%.



Панічний розлад

2. Серцева недостатність та депресія



Як і в першому випадку, у людей з депресією ризик проблем з серцем збільшується на 30%. Через негативний вплив на кров, депресія може спричинити утворення тромбів.

3. Мігрень і тривожність + депресія

Люди з мігренню більш, ніж вдвічі частіше страждають від тривожного розладу, ніж ті, хто не має цих хвороб. Все тому, що постійні викиди адреналіну сприяють розвитку тривожності і депресії. Після гормональної бурі, починається сильна мігрень.

4. Псоріаз і депресія

Ці дві хвороби пов'язані з високим рівнем цитокінів – білків, які можуть бути причиною різних запалень. До того ж, жінки з сильною депресією, вдвічі частіше страждають від проблем зі шкірою.



Депресія

5. Діабет і шизофренія

У людей, які страждають на шизофренію, вдвічі частіше розвивається діабет. Цей зв’язок пов’язують з генетикою, підвищеним рівнем кортизолу та зайвою вагою. До того ж, препарати від шизофренії призводять до збільшення ваги та вироблення інсуліну.

6. Алергія і депресія

Прояви депресії виникають у 72% у тих, хто страждає на сильні напади алергії. Це вважається реакцією організму на запалення.