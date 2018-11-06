09:24
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

      542 Читать новость на русском
      Що не можна і можна робити 6 листопада
      Що не можна і можна робити 6 листопада / unsplash.com

      6 листопада 2018 року вшановують свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається "Всіх скорботних Радість". На іконі зображена Діва Марія в оточенні хворих та скорботних людей, а також ангелів, які роблять щедрі та добрі справи. саме з цих днів починалися зимові дівочі посиденьки. Дівчата починали займалися рукоділлям, співали пісні та розмовляли про майбутнє.

      Як правило, цього дня було прийнято молитися іконі Скорботній Божій Матері та просити її позбавити від скорботи і хвороб. Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" прославилася чудотворінням в 1688 році. Пресвята Богородиця зцілила невиліковно хвору людину. Їй треба молитися в хвилини відчаю, у найважчий час і вона обов'язково допоможе. 

      Читайте також: Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку

      Іменини 6 листопада святкують: Олексій, Іван, Лаврентій, Микола, Петро.

      Народні прикмети на 6 листопада

      – Впасти в яму 6 листопада – на довге і щасливе життя.

      Читайте також: Вихідні дні-2018: календар свят в Україні

      – Якщо дорогою додому побачите позаду себе білу собаку – до багатого, щасливого ​​і безтурботного життя весь рік.

      – Якщо ворони влаштували в небі хороводи – до снігопаду.

      – Ворона каркає – до заметілі.

      Що можна робити 6 листопада

      1. Купити або продати цього дня будинок або квартиру – до вдалого результату операції. Кажуть, що саме цей день приносить неабиякий успіх. 

      2. Кажуть, якщо вивести 6 листопада тарганів з дому – вони надовго покинуть ваш дім.

      Що не можна робити 6 листопада

      1. Цього дня слід бути дуже обережним з посудом. Випадково розбити тарілку – до чиєїсь смерті протягом року.

      2. Якщо розбити дзеркало – до великої біди. Тому у цей день варто неабияк слідкувати за тим, аби нічого не випало з рук. 

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук