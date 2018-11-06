6 листопада 2018 року вшановують свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається "Всіх скорботних Радість". На іконі зображена Діва Марія в оточенні хворих та скорботних людей, а також ангелів, які роблять щедрі та добрі справи. саме з цих днів починалися зимові дівочі посиденьки. Дівчата починали займалися рукоділлям, співали пісні та розмовляли про майбутнє.

Як правило, цього дня було прийнято молитися іконі Скорботній Божій Матері та просити її позбавити від скорботи і хвороб. Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" прославилася чудотворінням в 1688 році. Пресвята Богородиця зцілила невиліковно хвору людину. Їй треба молитися в хвилини відчаю, у найважчий час і вона обов'язково допоможе.

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Іменини 6 листопада святкують: Олексій, Іван, Лаврентій, Микола, Петро.

Народні прикмети на 6 листопада

– Впасти в яму 6 листопада – на довге і щасливе життя.

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– Якщо дорогою додому побачите позаду себе білу собаку – до багатого, щасливого ​​і безтурботного життя весь рік.

– Якщо ворони влаштували в небі хороводи – до снігопаду.

– Ворона каркає – до заметілі.

Що можна робити 6 листопада

1. Купити або продати цього дня будинок або квартиру – до вдалого результату операції. Кажуть, що саме цей день приносить неабиякий успіх.

2. Кажуть, якщо вивести 6 листопада тарганів з дому – вони надовго покинуть ваш дім.

Що не можна робити 6 листопада

1. Цього дня слід бути дуже обережним з посудом. Випадково розбити тарілку – до чиєїсь смерті протягом року.

2. Якщо розбити дзеркало – до великої біди. Тому у цей день варто неабияк слідкувати за тим, аби нічого не випало з рук.