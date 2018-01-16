04:54
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

6 міфів про грип, які варто назавжди забути

21:01, 16 січня 795 Читать новость на русском
6 міфів про грип, у які ви завжди вірили
6 міфів про грип, у які ви завжди вірили / 24 Канал

На жаль, не завжди поради наших бабусь та вчителів у школах були і залишаються дієвими. Ми у них завжди вірили, але вони рідко нам допомагали. Пора розвіяти міфи про грип та застуду і навчитись правильно лікуватись.

Зверніть увагу на наступних 6 міфів про грип, які вам варто назавжди забути.

Читайте також: 6 способів не підхопити хворобу

Застуда свідчить про слабкий імунітет

Ні, застудитися може людина з будь-якої імунною системою, тому що застуда – це результат роботи вірусу, який потрапив в організм через ніс, рот або очі, а імунна система просто не змогла впоратися з ним.

Вітамін С допомагає вилікувати застуду

Ні, на жаль, жоден вітамін С, який ви приймаєте в таблетках і фруктах не захистить вас і не вилікує застуду. Незважаючи на те, що вітаміни і мінеральні добавки приносять користь організму, вони не можуть впливати на вірус.

Грипом можна захворіти лише один раз в сезон

Не довіряйте цій "байці", адже зараження одним штамом вірусу не захистить людину від нових або мутованих штамів грипу.

Читайте також: Що не можна робити на морозі

Інгаляції допоможуть при грипі чи застуді

Якщо ви все дитинство і навіть зараз накривались ковдрою і дихали теплим повітрям над каструлею з картоплею або теплою водою, то скоріш за все. Однак, такі дії не допоможуть вилікувати застуду, але сама процедура допоможе зняти симптоми.

Немає симптомів – немає застуди

Людина, яка вже підхопила вірус застуди, під час інкубаційного періоду вірусу вже може заразити ГРВІ інших людей. Тим більше, люди зі слабкою імунною системою можуть тривалий час залишатися джерелами інфекції і переносити її із собою.

Читайте також: Чим корисний гранат для здоров'я та імунітету

З людиною, яка хвора на грип або застуду, не можна займатися сексом

Не вірте таким чуткам і знайте, що секс сприяє підвищенню в організмі рівня імуноглобуліну А, який допомагає боротися з інфекцією, підсилює кровообігу. Але поцілунки в такій ситуації все ж краще виключити.

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Здорове життя Грип в Україні
Джерело: Единственнная
powered by lun.ua
Новини за 16 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
16 січня, 22:01 Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
685
Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
16 січня, 21:56 Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
Все про здоров'я 1087
Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
16 січня, 20:01 Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
Олексій Годзенко 1259
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
16 січня, 18:01 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 2832
У
16 січня, 17:00 У "ДНР" стариків залишили без українських пенсій, а інших – без соцвиплат
Олексій Чибісов 2470
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук