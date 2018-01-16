6 міфів про грип, які варто назавжди забути

На жаль, не завжди поради наших бабусь та вчителів у школах були і залишаються дієвими. Ми у них завжди вірили, але вони рідко нам допомагали. Пора розвіяти міфи про грип та застуду і навчитись правильно лікуватись.

Зверніть увагу на наступних 6 міфів про грип, які вам варто назавжди забути.

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Застуда свідчить про слабкий імунітет

Ні, застудитися може людина з будь-якої імунною системою, тому що застуда – це результат роботи вірусу, який потрапив в організм через ніс, рот або очі, а імунна система просто не змогла впоратися з ним.

Вітамін С допомагає вилікувати застуду

Ні, на жаль, жоден вітамін С, який ви приймаєте в таблетках і фруктах не захистить вас і не вилікує застуду. Незважаючи на те, що вітаміни і мінеральні добавки приносять користь організму, вони не можуть впливати на вірус.

Грипом можна захворіти лише один раз в сезон

Не довіряйте цій "байці", адже зараження одним штамом вірусу не захистить людину від нових або мутованих штамів грипу.

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Інгаляції допоможуть при грипі чи застуді

Якщо ви все дитинство і навіть зараз накривались ковдрою і дихали теплим повітрям над каструлею з картоплею або теплою водою, то скоріш за все. Однак, такі дії не допоможуть вилікувати застуду, але сама процедура допоможе зняти симптоми.

Немає симптомів – немає застуди

Людина, яка вже підхопила вірус застуди, під час інкубаційного періоду вірусу вже може заразити ГРВІ інших людей. Тим більше, люди зі слабкою імунною системою можуть тривалий час залишатися джерелами інфекції і переносити її із собою.

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З людиною, яка хвора на грип або застуду, не можна займатися сексом

Не вірте таким чуткам і знайте, що секс сприяє підвищенню в організмі рівня імуноглобуліну А, який допомагає боротися з інфекцією, підсилює кровообігу. Але поцілунки в такій ситуації все ж краще виключити.