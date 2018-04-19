6 найгарніших селищ Європи, в яких можна відпочити від міста: фото

Популярний сайт про подорожі визначив найкращі невеликі європейські містечка куди варто податися туристам, які полюбляють відпочити від міської суєти.

Якщо вам подобається відпочивати від міської суєти, то ці європейські містечка вам слід обов'язково відвідати, йдеться у виданні TripAdvisor.

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Комуна Ез у Франції

Найчарівніші села Європи за версією TripAdviser.

1. Село Бібері (Англія)



Село Бібері

Село Бібері знаходиться в графстві Глостершир на південному сході країни. В селі проживає трохи більше 600 осіб. Село вважається одним з найгарніших в регіоні та надзвичайно популярне серед туристів. Бібері розташоване серед гряди зелених пагорбів Котсуолд-Хіллс і складається майже повністю зі світло-бежевих кам'яних котеджів, включаючи знамениту лінію котеджів Арлінгтон-Роу, що датується 1380 роком.

2. Комуна Ез (Франція)



Комуна Ез

Комуна розташована на південному сході Франції в регіоні Прованс, на лазурному узбережжі, яке розташоване на вершині пагорба французької Рив'єри з видом на Середземне море і займає одне з наймальовничіших місць в регіоні. Багато з його будівель відносяться до епохи Середньовіччя, однак також тут є безліч модерних магазинів і ресторанів, а також Ботанічний сад. Містечко Ез з населенням майже 3 тисячі чоловік живе переважно за рахунок туризму. Особливо це місце популярне серед пар, які шукають романтичного усамітнення.

3. Село Конг (Ірландія)



Село Конг

Село з населенням всього близько 150 осіб розташоване на межах графств Мейо і Голуей, і відоме в першу чергу своїм замком Ешфорд, де знімали оскароносний фільм "Тихий чоловік". Нині це місце приваблює шанувальників фільму, особливо зі США, а замок нині функціонує як готель.

4. Місто Баден-Баден (Німеччина)



Місто Баден-Баден

Місто Баден-Баден розташоване на західних схилах Шварцвальда. В ньому проживає майже 57 тисяч людей. В першу чергу Баден-Баден відомий своїми гарячими джерелами. У Баден-Бадені навіть збереглися руїни римських лазень. Також у місті є багато історичних пам'яток, церков, музеїв, садів і багато чого іншого.

5. Містечко Монтепунчіано (Італія)



Містечко Монтепунчіано

Містечко вважається найпівденішим місцем Тоскани і розташоване в провінції Сьєна, на висоті 2000 метрів над рівнем моря. Окрім тихого відпочинку, туристи можуть знайти тут чудову архітектуру епох Середньовіччя і Ренесансу, а також тут є можна спробувати безліч вин місцевих виноробів. Монтепунчіано оточене укріпленнями, які датовані XIV століттям. Також містечко має на своїй території кілька церков і громадських площ.

6. Містечко Ія (Греція)

Містечко Ія

В містечку Ія проживає трохи більше тисячі осіб. Воно є найпівнічнішим з кількох містечок на грецькому острові Санторіні. В ньому розташовані Військово-морський музей і "форт Лондза" – напівзруйнований замок і спостережний пункт, що зберігся з часів венеціанського панування над містом. Насамперед, туристи люблять містечко Ія за можливість споглядання дивовижного заходу сонця, а також за велику кількість типових білосніжних будівель, які увінчані блакитними куполами, а також за приголомшливий вид на Егейське море.