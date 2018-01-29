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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

6 найменш калорійних фруктів для перекусів

20:03, сьогодні 911 Читать новость на русском
Папая
Папая / Фото з відкритих джерел

Фрукти – корисна і необхідна складова здорового харчування. Включаючи у свій щоденний раціон, ми забезпечуємо організм мінеральними речовинами і вітамінами, зміцнюємо імунну систему, а також створюємо перепону для різноманітних хвороб.

На жаль, зима і рання весна завжди супроводжуються застудою, тому організм треба заздалегідь активізовувати корисними продуктами, водночас переїдати фруктами не варто.

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"Як дієтологи, ми кажемо, що ви можете вживати овочі, скільки заманеться, але з фруктами по-іншому: їхню калорійність потрібно враховувати, адже це – цукор", – каже дієтолог та консультант харчування Емі Гудзон у коментарі Women's Health.

Як радить Гудзон, на день варто обмежити себе чотирма порціями фруктів.

Більшість не підраховує спожиті калорії, проте, людям, які мають спеціальні харчові потреби або прагнуть схуднути, варто звернути увагу на ту кількість калорій фруктів та овочів, які вони споживають. Читайте далі список фруктів з найнижчими калоріями, як ви можете додати до свого раціону.

Персик

Кількість калорій: 58 калорій у середньому плоді. У ньому помірна кількість вітамінів А і С, відповідно, це є ідеальним гарніром для закусок та салатів.

Грейпфрут

Кількість калорій: 52 калорії у половині фрукту. Він містить великий спектр вітамінів РР, А, В3, Е та Р.

Кавун

Кількість калорій: 37 калорій в одному шматку. Кавун містить 92% води, що дорівнює 8 склянкам води в день, відповідно виводить токсини з організму, бореться із зайвими кілограмами, запорами, а також зміцнює стінки судин.

Папая

Кількість калорій: 62 калорії в одній чашці (нарізаний плід). Цей тропічний фрукт містить 3 г волокна, велику кількість вітаміну С, фолієвої кислоти та калію, а також солодкий і кремовий смак з мінімальними калоріями.

Полуниця

Кількість калорій: 49 калорій в одній маленькій чашці. Вживаючи ці ягоди, ви отримаєте 3 г волокна, здорову дозу вітаміну С і марганцю. Цікавий факт: ці ягоди фактично не є ягодами, оскільки їхні насіння розташовані назовні.

Абрикос

Кількість калорій: 59 калорій у 3/4 чашки (нарізаний плід). Зазвичай, ми звикли вживати цей фрукт засушеним, але свіжий – наділений вітамінами А, С, В1, В2, а також залізом, йодом, цинком, фосфором та калієм.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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