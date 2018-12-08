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      6 осіб загинули та понад 100 потеплілих унаслідок тисняви на реп-концерті в Італії

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      У Італії внаслідок тисняви на реп-концерті загинули щонайменше 6 осіб і ще понад 100 поранено
      У Італії внаслідок тисняви на реп-концерті загинули щонайменше 6 осіб і ще понад 100 поранено / Соцмережі

      Уночі проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у Центральній Італії, сталася на реп-концерті у нічному клубі масова тиснява. У результаті щонайменше 6 людей загинули і ще близько 120 зазнали поранень, зокрема 10 постраждали серйозно.

      Про це повідомляє італійська інформаційна агенція ANSA.

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      За інформацією видання, інцидент стався близько 1 години ночі за місцевим часом (3:00 за Києвом) у популярному серед молоді клубі Lanterna Azzurra під час виступу відомого італійського репера Sfera Ebbasta.

      За попередньою версією, тиснява почалася після того, як хтось розпилив перцевий балончик.

      Як пише газета Repubblica, хтось розпилив "їдкий спрей", що і спровокувало паніку, відтак на виході із закладу виникла тиснява.

      У результаті шестеро людей загинули (п'ять неповнолітніх: три дівчини та два хлопця, а також їхня мати ), ще 118 були госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, зокрема 10 – у важкому стані.

      Ми танцювали, чекаючи на шоу Sfera Ebbasta, коли відчули різкий запах, ми побігли до одного з аварійних виходів, але виявили, що його заблоковано, вишибали сказали нам повертатися. Натовп у цей момент в бік, і десятки юнаків попадали зі стіни, яка розташовується трохи нижче. Один загинув, розчавлений усіма,
      – розповів один 16-річний хлопець, якого з травмами було доправлено до однієї з лікарень регіону.

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      За інформацією ЗМІ, тоді у приміщенні клубу перебувало близько тисячі осіб.

      На місці трагедії працюють рятувальники з сусідніх населених пунктів.

      Офіційні повідомлення про причини події поки не надходили.

      Нагадаємо, у 2017 році уночі проти 23 травня у Британії після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава". Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень.

      Теги: Жертви Музика
      Джерело: 24 Канал
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