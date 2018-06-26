6 ознак глаукоми, які не можна ігнорувати

Глаукома – це хронічне захворювання очей при якому підвищується внутрішньоочний тиск і пошкоджується зоровий нерв. Тому необхідно на ранніх стадіях виявити глаукому і почати лікування.

Якщо ви помітили один з ранніх симптомів глаукоми, то варто звернутися до офтальмолога, пише MedOboz.

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Людина при цьому захворюванні відчуває різкий біль в очах. Він може спричинити головний біль, а також до того, що хворий не може дивитися цим оком.

При глаукомі у людини можуть виникнути почервоніння не лише білків, ай повік. У людей з цим захворюванням з’являється нечіткий зір. А спроби відновити його за допомогою моргання або тертя ока не завжди успішні.

Пацієнти з глаукомою часто бачать "райдужні" ореоли, коли дивляться на джерела світла. Зір людини помітно погіршується у сутінках та в нічний час, обриси предметів люди бачать часто розмитими або спотвореними.

Люди з відкритокутовою глаукомою перестають бачити об’єкти, які є у прямому баченні, а чим дальше предмет – тим більш розмитим він стає.

До слова, фахівці переконують, що якщо у емоційних людей часто сльозяться очі, то це є природною реакцією організму. Однак буває, що сльози течуть не тільки від впливу психологічних факторів.