6 побічних ефектів від надто суворих дієт

Ті, хто мріють легко скинути зайві кілограми, приймають радикальні рішення щодо свого раціону, через які страждає весь організм.

Дуже сувора дієта може порушити метаболізм, пише Cosmo.

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У таких випадках організм перебуває у стані стресу, а як відомо, це сповільнює обмін речовин. При таких умовах вага швидко повертається.

Якщо людина вживає менше потрібних вітамінів та мінералів, то у неї починає гірше працювати імунна система. Не варто відмовлятися від вітамінів А, D, Е і К.

Через виведення води під час дієти починається зниження ваги. Такий стан небезпечний тим, що у людини виникає головний біль. При надто суворій дієті можуть початися проблеми з серцем через зниження тиску і рівня холестерину.

У людини можуть виникнути проблеми з нігтями та волоссям. Це може трапитися через дефіцит поживних речовин. Якщо їжа не дає достатньо енергії, то людина може відчувати себе втомленою та слабкою. На цьому тлі може з’явитися депресія.

До слова, американські біологи провели пілотне дослідження ефективності популярної дієти 16:8, також відомої як періодичне голодування.

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