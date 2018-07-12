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Телеканал новин 24 Новини Лікування

6 побічних ефектів від надто суворих дієт

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Надто суворі дієти шкодять організму
Надто суворі дієти шкодять організму / dietshuddhi.com

Ті, хто мріють легко скинути зайві кілограми, приймають радикальні рішення щодо свого раціону, через які страждає весь організм.

Дуже сувора дієта може порушити метаболізм, пише Cosmo.

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У таких випадках організм перебуває у стані стресу, а як відомо, це сповільнює обмін речовин. При таких умовах вага швидко повертається.

Якщо людина вживає менше потрібних вітамінів та мінералів, то у неї починає гірше працювати імунна система. Не варто відмовлятися від вітамінів А, D, Е і К.

Через виведення води під час дієти починається зниження ваги. Такий стан небезпечний тим, що у людини виникає головний біль. При надто суворій дієті можуть початися проблеми з серцем через зниження тиску і рівня холестерину.

via GIPHY

У людини можуть виникнути проблеми з нігтями та волоссям. Це може трапитися через дефіцит поживних речовин. Якщо їжа не дає достатньо енергії, то людина може відчувати себе втомленою та слабкою. На цьому тлі може з’явитися депресія.

До слова, американські біологи провели пілотне дослідження ефективності популярної дієти 16:8, також відомої як періодичне голодування.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Лікування Дієти
Джерело: 24 Канал
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