6 популярних продуктів, які можуть викликати рак

Дослідження свідчать про те, що є два основних фактори, які підвищують онкологічний ризик – це пасивний спосіб життя і погане харчування. Вчені назвали 6 небезпечних продуктів, які містять канцерогени.

Про це повідомляє "Жіночий Світ".

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Окрім відмови від шкідливих звичок, щоб знизити ризик вам слід стежити за своєю вагою, регулярно займатися фізкультурою і дотримуватися здорового харчування з наголосом на рослинні продукти.

1. Цукор і штучні підсолоджувачі

Рафінований цукор не тільки підвищує рівень інсуліну, але і є живильним середовищем для ракових клітин. Це ще в 1931 році з'ясував німецький нобелівський лауреат з медицини Отто Варбург. Він вперше відкрив, що пухлини харчуються цукром. Для росту і поширення онкоклітинам потрібні підсолоджувачі з високим вмістом фруктози, так як вони швидко метаболізуються.



Цукром живляться ракові клітини

2. Штучно вирощена риба

Комерційне рибництво, засноване на розведенні великої кількості риби (наприклад, лосося) вирощується в дуже тісних умовах. В такій тісноті дуже високий ризик бактеріальних, вірусних і паразитарних епідемій, тому рибу обробляють антибіотиками, пестицидами та іншими канцерогенами. Крім того, фермерський лосось містить набагато менше омега-3.



Штучно вирощена риба може зашкодити вашому організму

3. Перероблене м'ясо

Бекон, сосиски, ковбаси підвищують ризик раку підшлункової залози на 67%. Перероблене м'ясо містить багато хімікатів і консервантів, в тому числі нітрати, які поліпшують смак, але відомі своєю канцерогенністю. Особливо шкідливо копчене м'ясо, тому що воно вбирає в себе смоли.

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4. Картопляні чіпси

Ця популярна їжа смажиться в гідрогенізованому рослинному маслі, а потім рясно солиться. За даними дослідження, лише 30 грам чіпсів на день призводять до збільшення 1 кг ваги в рік. Крім того, чіпси містять транс-жири, які підвищують рівень холестерину. А високотемпературне обсмажування призводить до утворення акриламіду – канцерогену, який міститься в сигаретах.



Картопляні чіпси містять канцерогени

5. Попкорн з мікрохвильовки

Попкорн з мікрохвильовки – зручна і відносно здорова їжа, але пакет, в якому він готується, містить перфтороктанову кислоту. Цей токсин істотно підвищує ризик раку грудей, нирок, товстої кишки, сечового міхура, простати, легенів, щитовидної залози і крові.

6. Мариновані і копчені продукти

Зазвичай такі продукти містять консерванти типу нітратів, які подовжують їх термін придатності. З часом ці добавки накопичуються в організмі людини. Зрештою вони призводять до руйнувань на клітинному рівні і можуть викликати рак.

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