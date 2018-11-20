19:08
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      6 популярних продуктів, які можуть викликати рак

      1230 Читать новость на русском
      6 продуктів, які можуть викликати рак
      6 продуктів, які можуть викликати рак / likar.info

      Дослідження свідчать про те, що є два основних фактори, які підвищують онкологічний ризик – це пасивний спосіб життя і погане харчування. Вчені назвали 6 небезпечних продуктів, які містять канцерогени.

      Про це повідомляє "Жіночий Світ".

      Читайте також: 5 найбільш небезпечних дієт

      Окрім відмови від шкідливих звичок, щоб знизити ризик вам слід стежити за своєю вагою, регулярно займатися фізкультурою і дотримуватися здорового харчування з наголосом на рослинні продукти.

      1. Цукор і штучні підсолоджувачі

      Рафінований цукор не тільки підвищує рівень інсуліну, але і є живильним середовищем для ракових клітин. Це ще в 1931 році з'ясував німецький нобелівський лауреат з медицини Отто Варбург. Він вперше відкрив, що пухлини харчуються цукром. Для росту і поширення онкоклітинам потрібні підсолоджувачі з високим вмістом фруктози, так як вони швидко метаболізуються.

      Шкода цукру
      Цукром живляться ракові клітини

      2. Штучно вирощена риба

      Комерційне рибництво, засноване на розведенні великої кількості риби (наприклад, лосося) вирощується в дуже тісних умовах. В такій тісноті дуже високий ризик бактеріальних, вірусних і паразитарних епідемій, тому рибу обробляють антибіотиками, пестицидами та іншими канцерогенами. Крім того, фермерський лосось містить набагато менше омега-3.

      Штучно вирощена риба може зашкодити вашому організму
      Штучно вирощена риба може зашкодити вашому організму

      3. Перероблене м'ясо

      Бекон, сосиски, ковбаси підвищують ризик раку підшлункової залози на 67%. Перероблене м'ясо містить багато хімікатів і консервантів, в тому числі нітрати, які поліпшують смак, але відомі своєю канцерогенністю. Особливо шкідливо копчене м'ясо, тому що воно вбирає в себе смоли.

      Читайте також: Вчені здивували заявою про користь ожиріння

      4. Картопляні чіпси

      Ця популярна їжа смажиться в гідрогенізованому рослинному маслі, а потім рясно солиться. За даними дослідження, лише 30 грам чіпсів на день призводять до збільшення 1 кг ваги в рік. Крім того, чіпси містять транс-жири, які підвищують рівень холестерину. А високотемпературне обсмажування призводить до утворення акриламіду – канцерогену, який міститься в сигаретах.

      Картопляні чіпси містять канцерогени
      Картопляні чіпси містять канцерогени

      5. Попкорн з мікрохвильовки

      Попкорн з мікрохвильовки – зручна і відносно здорова їжа, але пакет, в якому він готується, містить перфтороктанову кислоту. Цей токсин істотно підвищує ризик раку грудей, нирок, товстої кишки, сечового міхура, простати, легенів, щитовидної залози і крові.

      6. Мариновані і копчені продукти

      Зазвичай такі продукти містять консерванти типу нітратів, які подовжують їх термін придатності. З часом ці добавки накопичуються в організмі людини. Зрештою вони призводять до руйнувань на клітинному рівні і можуть викликати рак.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

      Теги: Здорове життя Здорове харчування Онкозахворювання Поради
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      сьогодні , 19:02 Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      Інна Жолобович 690
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сьогодні , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 69
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сьогодні , 16:08 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      661
      Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      сьогодні , 16:00 Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      Тетяна Мартинюк 109
      "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 15:43 "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 17953
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук