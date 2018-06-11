16:16
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

6 порад здорового харчування, щоб уникнути інфаркту

275 Читать новость на русском
Як харчуватися, щоб уникнути інфаркту
Як харчуватися, щоб уникнути інфаркту / unsplash.com

Європейські лікарі надають лише кілька рекомендацій щодо харчування, яке може забезпечити мінімальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Перш за все, людина повинна харчуватися різноманітно, пише "ЖивиАктивно".

Читайте також: Вчені назвали головні вороги серця та судин

Варто дотримуватися такого споживання їжі, щоб підтримувати ідеальну масу тіла.

Обов’язково потрібно включити у раціон такі продукти: овочі і фрукти, хліб грубого помелу, знежирені молочні продукти, нежирні сорти м’яса. Жирна риба та омега-3 жирні кислоти мають найбільше захисних властивостей.

Добова норма вживання солі – не більше, ніж 5 грамів.

Загальне споживання насичених жирів не повинно перевищувати 1/3 від загальної кількості жирів, тобто до 30% калорійності їжі.

Якщо ж людина дотримується низькокалорійної діти, то насичені жири варто замінити складними вуглеводами, моно- і поліненасиченими жирами рослинного походження.

Фото: Unsplash

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
сьогодні, 16:00 Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
Віталій Дейнега 55
Чи є в України план на завтра?
сьогодні, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 265
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
329
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сьогодні, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 379
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сьогодні, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1563
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук