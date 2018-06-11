6 порад здорового харчування, щоб уникнути інфаркту

Європейські лікарі надають лише кілька рекомендацій щодо харчування, яке може забезпечити мінімальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Перш за все, людина повинна харчуватися різноманітно, пише "ЖивиАктивно".

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Варто дотримуватися такого споживання їжі, щоб підтримувати ідеальну масу тіла.

Обов’язково потрібно включити у раціон такі продукти: овочі і фрукти, хліб грубого помелу, знежирені молочні продукти, нежирні сорти м’яса. Жирна риба та омега-3 жирні кислоти мають найбільше захисних властивостей.

Добова норма вживання солі – не більше, ніж 5 грамів.

Загальне споживання насичених жирів не повинно перевищувати 1/3 від загальної кількості жирів, тобто до 30% калорійності їжі.

Якщо ж людина дотримується низькокалорійної діти, то насичені жири варто замінити складними вуглеводами, моно- і поліненасиченими жирами рослинного походження.

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