6 причин, чому йде кров з носа
Раптова кровотеча може налякати як саму людину, так і тих, хто її оточує. Інколи вона виникає в найбільш невідповідний час – коли ви їдете в транспорті чи засмагаєте на пляжі.
Причини носових кровотеч можуть бути різними, пише Ukrhealth.
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1. Травма
Це найбільш очевидна причина. При механічному впливі, наприклад, ударі може з’явитися кров з носа.
2. Стрибки тиску
Коли тиск різко змінюється, до прикладу, коли людина йде в гори, то у неї може піти кров з носа. Також такий стан може супроводжуватися опусканням на глибину – водолази, шахтарі та підводники.
Водолази
3. Висока температура
Через надто високу температуру у людини може піти кров з носа. Цей стан може бути спричинений тепловим чи сонячним ударом.
4. Сухе повітря
До носової кровотечі призводить сухе і запорошене повітря. Річ у тому, що слизова носа пересихає, а судини зменшують свою еластичність та тріскаються.
5. Стрес або перевтома
Змусити перейти організм у стресовий стан можуть недосипання, втома, стрес. Від напруги може кровоточити з носа.
Стрес
6. ЛОР-захворювання
Через ЛОР-хвороби у людини спостерігається кровотеча. До них відносять риніт, синусит і гайморит. Постійні кровотечі можуть бути ознакою доброякісних або злоякісних хвороб.
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