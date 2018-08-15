6 причин, чому йде кров з носа

Раптова кровотеча може налякати як саму людину, так і тих, хто її оточує. Інколи вона виникає в найбільш невідповідний час – коли ви їдете в транспорті чи засмагаєте на пляжі.

Причини носових кровотеч можуть бути різними, пише Ukrhealth.

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1. Травма

Це найбільш очевидна причина. При механічному впливі, наприклад, ударі може з’явитися кров з носа.

2. Стрибки тиску

Коли тиск різко змінюється, до прикладу, коли людина йде в гори, то у неї може піти кров з носа. Також такий стан може супроводжуватися опусканням на глибину – водолази, шахтарі та підводники.



Водолази

3. Висока температура

Через надто високу температуру у людини може піти кров з носа. Цей стан може бути спричинений тепловим чи сонячним ударом.



4. Сухе повітря

До носової кровотечі призводить сухе і запорошене повітря. Річ у тому, що слизова носа пересихає, а судини зменшують свою еластичність та тріскаються.

5. Стрес або перевтома

Змусити перейти організм у стресовий стан можуть недосипання, втома, стрес. Від напруги може кровоточити з носа.



Стрес

6. ЛОР-захворювання

Через ЛОР-хвороби у людини спостерігається кровотеча. До них відносять риніт, синусит і гайморит. Постійні кровотечі можуть бути ознакою доброякісних або злоякісних хвороб.