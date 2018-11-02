6 причин використовувати рицинову олію щодня

Органічні олії принесуть значно більше користі для вашої шкіри, ніж косметичні засоби з невідомим складом. Ми розповімо вам, чим корисна рицинова олія та як її використовувати.

Перша причина

Як повідомляє Medical News Today, рицинова олія багата на антибактеріальні та протизапальні властивості. Тому вона може стати основним засобом в боротьбі з прищами.

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Рицинова олія позитивно впливає на стан вашої шкіри та, навіть, допоможе позбавитись від прищів.

Друга причина

Також рицинова олія може замінити засіб для очищення шкіри. Вона містить вітамін Е, Омега 6, багато білків та мінералів.



Рицинова олія

В тандемі ці складники будуть тільки позитивно впливати на вашу шкіру, тому для зняття макіяжу можна нанести її на ватний диск та протерти шкіру обличчя.

Третя причина

Рицинова олія сприяє росту брів та вій. Якщо ви помітили, що ваші вії вже не такі об’ємні як раніше, не впадайте у відчай. Завдяки вмісту антиоксидантів, рицинова олія допомагає регенерувати пошкоджену волосину. Якщо війки здорові, вона просто посприяє росту та покращить їхній стан. Варто лише нанести олійку на вії за допомогою кісточки від туші. Проте, краще робити це на ніч. Адже, якщо олія потрапить в очі, може з’явитись напівпрозора плівка, через яку буде складно чітко бачити.

Четверта причина

Рицинова олія передбачає випадіння волосся. Американські дослідження довели, що майже на 90% касторова олія складається з рицинолевої кислоти, яка може протидіяти втраті волосся. Після миття волосся шампунем, варто нанеси невелику кількість олійки, промасажувати шкіру голови для кращого вбирання та змити. Нагадаємо, що важливо не перебільшити, бо через надлишок олії волосся буде важче вимити.

П’ята причина

Рицинова олія зможе допомогти позбутись від мімічних зморшок. На жаль, процеси старіння зупинити ніхто не в силі.



Касторова олія – чудовий засіб проти зморшок

Але їх можна передбачити та відтягнути. Зморшки у ранньому віці з’являються через те, що шкіра мало зволожена. Завдяки вітаміну Е та жирним кислотам рицинова олія добре зволожить вашу шкіру. Варто лише додати декілька крапель у свій денний крем.

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Шоста причина

Рицинова олія – дуже бюджетний засіб з багатьма корисними властивостями.

Яку рицинову олію обирати?

Варто додати, що обирати рицинову олію слід дуже ретельно. Купувати її можна у аптеках чи магазинах з косметикою власного виробництва. У складі не повинно бути нічого, окрім рицинової олії і, що дуже важливо, вона повинна бути холодного віджиму. Лише при такому методі добування олії вона зберігає свої корисні властивості.