Часто люди економлять на їжі, шукаючи дешевшу альтернативу, однак, як виявилося, є продукти, на яких не варто економити, адже це може погано вплинути на ваше здоров'я.

6 продуктів, на яких не варто економити

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Десерт

1. Десерти та випічка

Якщо ви хоча б раз намагалися самостійно зробити торт, то знаєте, що це зовсім недешево. Борошно і цукор – цілком доступні за ціною продукти, але вершкове масло, вершки, ягоди, маскарпоне коштують недешево. Коли десерт дешевий, це насторожує: не виключено, що натуральні вершки замінено на рослинні, а масло на маргарин. Все це впливає на смак і якість виробу.

2. Шоколад

Не варто купувати дешеві шоколадки, адже під час їхнього виробництва масло какао замінюється на рослинні жири, а терте какао на какао-порошок. Це позбавляє продукт практично будь-якої користі, а також погіршує смак.

3. Напівфабрикати

Вважати всі напівфабрикати шкідливими було б неправильно, але низька ціна повинна вас насторожувати. Однак, і дорогі напівфабрикати від додаткових інгредієнтів в складі теж не застраховані. Тому дивитися треба не тільки на ціну, але і на етикетку.



Мандарин

4. Несезонні фрукти та овочі

Низька ціна не обов'язково говорить про погану якість продукту, адже можливо супермаркет просто хоче звільнити місце на складі.

Але дешевизна повинна змусити вас задуматися, чи не буде покупка небезпечною. Тому не відключайте критичне мислення, коли бачите заманливий цінник, і подумайте, за рахунок чого продавцеві вдалося так знизити ціну.

5. Домашній сир

Це корисний продукт з високим вмістом білка. Однак виробники часто надають йому більш привабливу консистенцію, або здешевити виробництво, використовуючи сторонні добавки. Наприклад, крохмаль у складі сиру збільшує вміст у ньому вуглеводів, про кількість яких турбується значна частина споживачів цього продукту – відвідувачі тренажерних залів.

6. Твердий сир

Для виготовлення кілограму сиру потрібно в середньому 10 літрів молока. Тому хороший сир за низькою ціною ви не купите.

У дешевих аналогах містяться рослинні масла та крохмаль. І це перетворює сир в сирний продукт, про що добросовісний виробник повинен повідомити на етикетці. Він проводиться за тією ж технологією, що і сир, тільки значна частина молочних продуктів замінюється на рослинні.

І якщо в сирі міститься багато легкозасвоюваного білка, фосфору і кальцію, то в його дешевому аналогу їх не буде. Крохмаль при цьому змінить баланс макроелементів в продукті в бік збільшення вуглеводів. Шкоди сирний продукт не принесе, але і користі теж.