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      6 продуктів, які можуть спровокувати діабет

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      6 продуктів, які можуть спровокувати діабет
      6 продуктів, які можуть спровокувати діабет / time.com

      Раціон харчування відіграє одну з основних ролей у профілактиці хвороб та покращення здоров’я. Проте вживання деяких продуктів може призвести до розвитку діабету 2-го типу.

      Про це розповіла лікар-дієтолог Олена Толоконнікова, пише АіФ.

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      1. Вироби з борошна

      Такі продукти дуже швидко перетравлюються та призводять до стрибка цукру у крові. Все через використання рафінованої муки. Дієтолог радить вживати цілозернові продукти.

       
      Діабет 2-го типу – причини виникнення
      • гормональні порушення та захворювання;
      • вплив хімічних речовин або ліків;
      • зміна інсулінових рецепторів;
      • хвороби підшлункової залози (пухлина, панкреатит, тощо);
      • синдроми генетичного походження.

      2. Білий рис

      Часте вживання цього продукту (4-5 разів на тиждень) може призвести до діабету 2-го типу. Цей продукт містить мало клітковини та велику кількість глюкози, що одразу потрапляє в кров.

      Саме тому потрібно замінити білий рис на бурий чи червоний.

      Білий рис
      Білий рис

      3. Ковбаса

      Щоденне вживання цього продукту може причинити розвиток дефіциту інсуліну. А от ризик діабету зростає на 50%.

      4. Молоко

      Попри те, що молоко та молочні продукти вважаються корисними, вони можуть довести до діабету. Все через велику кількість насичених жирів, що можуть спровокувати інсулінову недостатність.

      Дієтолог зазначила, що більше склянки молока дорослій людині не потрібно.

      via GIPHY

      5. Продукти, що містять цукор

      Істотно підвищує рівень глюкози в крові продукти, що містять цукор – газовані напої, пакетовані соки та алкоголь.

      6. Солодощі

      Проте все залежить від кількості вживання. Якщо ви багато вживаєте солодощів, то це може призвести до зайвої ваги та діабету.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діабет Лікування
      Джерело: 24 Канал
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