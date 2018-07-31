6 продуктів, які не можна їсти після тренування

Не всі продукти корисні після тренування, деякі можуть нашкодити усім старанням у спортзалі.

Тому потрібно знати, які продукти не потрібно вживати після інтенсивних заняттях, пише Cosmo.

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Білковий коктейль і справді здатний відновити енергію організму. Проте не всі протеїнові суміші однакові, тому варто дивитися на склад цукру. Найкраще ж приготувати суміш вдома з тим продуктів, чий склад є зрозумілим.

Білковий коктейль здатний відновити енергію організму

Не потрібно після тренування їсти батончики зі штучними цукрозамінниками, цукром та занадто солодкі батончики з медом. Краще з’їсти банан, ягоди та горіхи.

Відновити запаси вуглеводів потрібно не цукром, а ягодами та фруктами. Також можна з’їсти кілька скибок цільнозернового хліба та деякі овочі.



Після тренування краще з'сти ягоди

Спортивні напої призначені лише для професійних спортсменів, оскільки вони містять велику кількість цукру та підсолоджувачів. Замість цього краще випити склянку води або протеїновий коктейль.

Не варто їсти смажену їжу після тренування. Краще її замінити на шматок запеченої або вареної курки або риби з рисом або овочами.



Відмовтеся від вживання смаженої їжі після тренування

Перед інтенсивними заняттями спортом кава, кола та інші напої дадуть додатковий заряд енергії. Проте після залу не варто їх вживати через те, що вони призводять до зневоднення і підвищують рівень гормону кортизолу, який впливає на обмінні процеси в організмі.

Поганий вплив на організм буде голодування після тренування.