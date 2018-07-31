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6 продуктів, які спричиняють здуття живота

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6 продуктів, які спричиняють здуття живота
6 продуктів, які спричиняють здуття живота / erniaiatale.net

Здуття живота є досить поширеним захворюванням. Цей стан може виникнути через вживання певних продуктів.

Здуття живота може спричинити вживання бобових, пише "Країна Здоров’я".

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Попри те, що це є добрим джерелом рослинного білка, варто відмовитися від вживання гороху, квасолі та сочевиці. Саме ці продукти спричиняють підвищене газоутворення через великий вміст клітковини.

Здуття живота може спричинити вживання бобових
Здуття живота може спричинити вживання бобових

Скупчення газів в шлунково-кишковому тракті утворюють всі види капусти. Тому варто її вживати у приготовленому вигляді і в невеликій кількості.

Спробуйте одразу не пити газовані напої, а лише після того, як випустити вуглекислий газ. Все тому, що останній переміщається в кишківнику і спричиняє розпирання та метеоризм. Ці напої містять велику кількість цукру, який теж погано впливає на шлунково-кишковий тракт.

Спробуйте одразу не пити газовані напої
Спробуйте одразу не пити газовані напої

У людей з несприйняттям лактози продукти з пшениці спричиняють больові відчуття у животі, діарею, нудоту та блювання.

Підсолоджувачі, барвники, консерванти та трансжири можуть викликати підвищене газоутворення. Ці речовини порушують мікрофлору кишківника, що може призвести до дисбактеріозу.

6 продуктів, які спричиняють здуття живота
6 продуктів, які спричиняють здуття живота

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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