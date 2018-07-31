6 продуктів, які спричиняють здуття живота
Здуття живота є досить поширеним захворюванням. Цей стан може виникнути через вживання певних продуктів.
Здуття живота може спричинити вживання бобових, пише "Країна Здоров’я".
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Попри те, що це є добрим джерелом рослинного білка, варто відмовитися від вживання гороху, квасолі та сочевиці. Саме ці продукти спричиняють підвищене газоутворення через великий вміст клітковини.
Здуття живота може спричинити вживання бобових
Скупчення газів в шлунково-кишковому тракті утворюють всі види капусти. Тому варто її вживати у приготовленому вигляді і в невеликій кількості.
Спробуйте одразу не пити газовані напої, а лише після того, як випустити вуглекислий газ. Все тому, що останній переміщається в кишківнику і спричиняє розпирання та метеоризм. Ці напої містять велику кількість цукру, який теж погано впливає на шлунково-кишковий тракт.
Спробуйте одразу не пити газовані напої
У людей з несприйняттям лактози продукти з пшениці спричиняють больові відчуття у животі, діарею, нудоту та блювання.
Підсолоджувачі, барвники, консерванти та трансжири можуть викликати підвищене газоутворення. Ці речовини порушують мікрофлору кишківника, що може призвести до дисбактеріозу.
6 продуктів, які спричиняють здуття живота
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