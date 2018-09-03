6 продуктів, які усунуть здуття живота

Від деяких продуктів виникає здуття живота, неприємні відчуття. Це може бути наслідком вживання бобових, молочних продуктів.

Щоб заспокоїти шлунок потрібно з’їсти ці продукти, пише Cosmo.

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1. Йогурт

Цей продукт чудово підійде для боротьби із запаленнями найкраще обрати йогурт без наповнювачів, можна також придбати кисле молоко або ж кефір.



Йогурт

2. Імбир

Імбир містить цінгіберен – речовину, що допомагає перетравлювати їжу. Імбир можна їсти перед їжею або після. Можна також додати його у чай.

3. Банани

Фрукти мають калій, що допомагає і від здуття живота. Особливо корисно з'їсти банан, якщо в раціоні багато солоної їжі і мало рідини.

4. Фенхель

Рослина допомагає боротися з газоутворенням, можна навіть давати маленьким дітям. Фенхель розслабляє м'язи і допомагає газу розсмоктуватися, не завдаючи неприємних відчуттів.

5. Диня

Цей фрукт складається на 90% з води, а тому допоможе заповнити брак в організмі та зменшити неприємні відчуття. Диня працює як діуретик – виводить надлишки солей з організму.



Диня

6. Лимон

Сік лимону за впливом схожий на шлунковий. Він здатний поповнити дефіцит рідини в організмі та допоможе швидше перетравити їжу.