6 продуктів, які усунуть здуття живота
Від деяких продуктів виникає здуття живота, неприємні відчуття. Це може бути наслідком вживання бобових, молочних продуктів.
Щоб заспокоїти шлунок потрібно з’їсти ці продукти, пише Cosmo.
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1. Йогурт
Цей продукт чудово підійде для боротьби із запаленнями найкраще обрати йогурт без наповнювачів, можна також придбати кисле молоко або ж кефір.
Йогурт
2. Імбир
Імбир містить цінгіберен – речовину, що допомагає перетравлювати їжу. Імбир можна їсти перед їжею або після. Можна також додати його у чай.
3. Банани
Фрукти мають калій, що допомагає і від здуття живота. Особливо корисно з'їсти банан, якщо в раціоні багато солоної їжі і мало рідини.
4. Фенхель
Рослина допомагає боротися з газоутворенням, можна навіть давати маленьким дітям. Фенхель розслабляє м'язи і допомагає газу розсмоктуватися, не завдаючи неприємних відчуттів.
5. Диня
Цей фрукт складається на 90% з води, а тому допоможе заповнити брак в організмі та зменшити неприємні відчуття. Диня працює як діуретик – виводить надлишки солей з організму.
Диня
6. Лимон
Сік лимону за впливом схожий на шлунковий. Він здатний поповнити дефіцит рідини в організмі та допоможе швидше перетравити їжу.
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