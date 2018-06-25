6 простих порад для здоров'я очей, якщо ви постійно працюєте за комп'ютером

Якщо ви постійно працюєте за комп’ютером, це неабияк позначається на здоров’ї ваших очей. Прості поради допоможуть зберегти їх здоровими.

Видання Wired зібрало кілька простих порад, які включають налаштування монітора, догляд за очима та гімнастика для збереження зору.

Правило 20-20-20

Згідно з цим правилом, кожні ви 20 хвилин повинні відволікатися від екрану монітора на 20 секунд і переводити свою увагу на об'єкт за 20 футів (приблизно 6 метрів) від вас. Спеціалісти навіть розробили спеціальні додатки для мобільних пристроїв, які нагадують, коли слід зробити перерву.

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Один з найпопулярніших називається Protect Your Vision. Його можна використовувати у браузерах Chrome, Firefox та Safari.

Відрегулюйте положення монітора

Екран монітора повинен бути віддалений від вас на 45-70 см. При цьому очі повинні знаходитися на одному рівні з його верхньою частиною. Якщо можливості відрегулювати висоту екрану немає, можна підкласти під монітор прості книги у твердій обкладинці.

Також має допомогти опускання або підняття стільця. Головне, щоб центр екрана завжди був нижче рівня очей на 15-20 градусів.



Як вберегти очі, коли постійно працюєте за комп'ютером

Налаштуйте розмір і колір тексту

Тут варто дотримуватись правила, що текст повинен бути в три рази більший за найменший розмір, який ви здатні розрізнити при стандартному віддаленні від екрана на 50-75 см. Що стосується колірних комбінацій, то краще за все сприймається чорний текст на білому або злегка жовтому фоні.

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Інші варіанти із темним текстом на світлому фоні також підійдуть більшості – головне уникати поєднань з низькою контрастністю тексту і фону.

Доглядайте за очима

Якщо ви носите контактні лінзи, то при роботі за комп'ютером ваші очі напружуються сильніше. Відмова від лінз на користь окулярів хоча б один або два рази на тиждень дозволить знизити напруження, якого зазнають очі.

Якщо ж, навпаки, ви носите тільки окуляри, спробуйте додати до них покриття з антибліком. Незалежно від використання засобів корекції зору не забувайте про очні краплі для профілактики втоми очей і сухості слизової оболонки.



Як зберегти здоров'я очей

Налаштуйте яскравість екрану

Для зниження навантаження на очі яскравість екрану монітора повинна відповідати яскравості навколишнього освітлення. Налаштувати потрібний рівень підсвічування можна, орієнтуючись на білий фон сторінки тексту. Якщо він виглядає як джерело світла в приміщенні, то яскравість завищена. Коли він здається сірим або бляклим, то, ймовірно, яскравість слід трохи підвищити.

Налаштуйте колірну температуру

Більшість моніторів дозволяють регулювати колірну температуру вручну. У темних приміщеннях краще використовувати більш теплі (жовтуваті) тони, а при хорошому освітленні – більш холодні (сині). Найпростіший спосіб оптимізувати колірну палітру вашого монітора – використовувати F.lux. Ця програма автоматично налаштовує температуру з урахуванням часу доби і навколишнього освітлення. Вона доступна для Windows, Linux і Mac.

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