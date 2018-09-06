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6 простих способів побороти хронічний голод

908 Читать новость на русском
Як побороти хронічний голод
Як побороти хронічний голод / http://www.ox.ac.uk

Почуття голоду може з’явитися через порушення харчового центру мозку. У нормальному випадку це відчуття виникає через характерні рухи.

Проте якщо вас час від часу мучить хронічний голод, то проблема такої поведінки не завжди у відсутності сили волі, пише Cosmo.

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1. Пийте достатньо води

Мабуть, ви недооцінюєте цей пункт і тому вам постійно хочеться їсти. Але щоб перевірити чи мучить вас голод – випийте води. Вживати воду потрібно з розрахунку на вагу людини – 30 мілілітрів на кілограм людини.

via GIPHY

2. Більше вживайте вітаміни групи B

Постійне вживання тістечок та булочок свідчить про дефіцит цього вітаміну в організмі. Вони містяться у рибі, м’ясі, печінці, зелених овочах, горіхах, яйцях, картоплі, сирі тощо.

3. Уникайте стресу

У стресових ситуаціях в організмі людини підвищується рівень гормону кортизолу. Найшвидший спосіб його знизити – солодке. Саме тому організм вимагає з’їсти солодощі.

4. Снідайте

Відсутність сніданку призводить до хронічного голоду та бажання з’їсти шкідливі продукти чи солодку їжу. Сніданок повинен бути ситним.

Снідайте
Снідайте

5. Їжте частіше, але меншими порціями

Великі порції можуть занадто розтягнути шлунок, особливо тоді, коли людина звикла до великих порцій. У таких випадках краще розділити прийоми їжі та їсти частіше.

6. Достатньо спіть

Через брак сну змінюється баланс гормонів, які відповідають за голод – лептин та грелін. Недолік лептину призводить до бажання з’їсти шкідливу та солодку їжу.

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Теги: Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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