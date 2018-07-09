6 простих зачісок, які ідеально підходять для спекотних днів
Розпущені коси влітку приносять дискомфорт, тому більшість жінок намагаються прибрати волосся в стильну зачіску.
Щоб легше перенести спеку літніх днів, фахівці порталу PureWow підібрали кілька стильних літніх зачісок, які будуть доречні і на пляжі, і на роботі.
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Кінський хвіст в куренях
Якщо у вас кучеряве волосся, просто зберіть його в районі потилиці у високий хвіст, а потім за допомогою невидимок закріпіть пасма так, щоб вони трохи спадали на чоло. Якщо волосся у вас пряме, то підкрутіть його, заплевши коси на ніч, і вранці зробіть аналогічну зачіску.
Хвіст в куренях
Коса-обруч
Це дуже проста зачіска, яка виглядає елегантно. Заплетіть дві коси з кожного боку і переплетіть на маківці, тоді закріпіть шпильками.
Коса-обруч
Низький пучок
Зробіть простий, злегка безладний пучок, вийміть кілька пасем біля вух.
Безладний пучок
Два пучки
Зробіть проділ посередині голови, а потім закрутіть з боків два пучки. Трохи начешіть їх для об’єму.
Два пучки
Боксерські коси
Боксерські коси дозволяють і займатися спортом, і переживати спеку, і стильно виглядати.
Боксерські коси
Кінський хвіст з косою
Зав'яжіть високий хвіст, центральною частиною якого буде косичка. Просто і оригінально.
Хвіст з косою