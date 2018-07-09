6 простих зачісок, які ідеально підходять для спекотних днів

Розпущені коси влітку приносять дискомфорт, тому більшість жінок намагаються прибрати волосся в стильну зачіску.

Щоб легше перенести спеку літніх днів, фахівці порталу PureWow підібрали кілька стильних літніх зачісок, які будуть доречні і на пляжі, і на роботі.

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Кінський хвіст в куренях

Якщо у вас кучеряве волосся, просто зберіть його в районі потилиці у високий хвіст, а потім за допомогою невидимок закріпіть пасма так, щоб вони трохи спадали на чоло. Якщо волосся у вас пряме, то підкрутіть його, заплевши коси на ніч, і вранці зробіть аналогічну зачіску.

Хвіст в куренях

Коса-обруч

Це дуже проста зачіска, яка виглядає елегантно. Заплетіть дві коси з кожного боку і переплетіть на маківці, тоді закріпіть шпильками.

Коса-обруч

Низький пучок

Зробіть простий, злегка безладний пучок, вийміть кілька пасем біля вух.

Безладний пучок

Два пучки

Зробіть проділ посередині голови, а потім закрутіть з боків два пучки. Трохи начешіть їх для об’єму.

Два пучки

Боксерські коси

Боксерські коси дозволяють і займатися спортом, і переживати спеку, і стильно виглядати.

Боксерські коси

Кінський хвіст з косою

Зав'яжіть високий хвіст, центральною частиною якого буде косичка. Просто і оригінально.

Хвіст з косою