6 психологічних завдань, які необхідно вирішити під час вагітності

Під час вагітності дещо змінюються смаки та уявлення, до прикладу, про вагітність. Але попри весь досвід необхідно навчитися вирішувати психологічні завдання, які виникають під час виношування дитини.

Про це пише Cosmo.

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1. Знизити планку

Більшість жінок мають уявлення про те. якою повинна бути ідеальна мати. До прикладу, вона повинна поєднувати і роботу, і сім'ю. У неї повинно вистачати часу на виконання різних завдань. Але коли жінка намагається підлаштуватися під цей ідеал, то розуміє, що не виходить.

Не потрібно перейматися тим і варто знизити свою планку. Головне у цьому – не обмежувати себе чужими стандартами і робити те, як здається вам за потрібне.



Не робіть з себе ідеал

2. Не сварити себе за все

Під час вагітності жінка починає переживати за всякі дрібнички, до прикладу, за те, що витрачається багато грошей, що ви проживаєте в недостатньо великій квартирі. Не варто себе сварити через те, що не зробили, а планували.

3. Не боятися своїх емоцій

Під час вагітності спостерігаються різкі перепади настрою. Жінки це відчувають і не можуть нічого з цим зробити. Причиною цьому – гормони. Не потрібно боятися цього, а найкраще дати волю емоціям.



Емоції під час вагітності – це нормально

4. Не забувати про себе

Жінки після того, як дізналися про вагітність, починають багато думати про здоров’я малюка. Але й про своє не варто забувати, як про фізичне, так і про психологічне. Якщо ж це стосується ліків, то варто обирати те, що найкраще для вас обох.

5. Знайти однодумців

Багато жінок зізнаються, що їм допомагає спілкування з іншими вагітними. А якщо ви знайдете людину на одній хвилі – то ви можете стати друзями назавжди. До того ж, навіть якщо ви не любите спілкуватися з людьми, то попробувати варто.

6. Дізнатися про себе більше

Під час вагітності тіло жінки зазнає змін. Тому необхідно позитивно ставитися до цього або як до чогось особливого. Заперечувати зміни не вийде, тому спробуйте до них звикнути.



Спробуйте звикнути до змін під час вагітності

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