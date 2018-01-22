6-разовому олімпійському чемпіону з Росії заборонили брати участь в Олімпіаді-2018

Міжнародний олімпійський комітет заборонив титулованому російському спортсмену з шорт-треку Віктору Ану брати участь в Олімпіаді-2018 в Пхьончхані.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Причиною відсторонення від Олімпійських ігор стала згадка Ана в доповіді експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена.

Крім того, Комітет також відхилив заявки на участь в Олімпіаді ще кількох російських шорт-трекистів.

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Раніше 32-річний спортсмен корейського походження Віктор Ан погодився виступити в Пхьончхані під олімпійським прапором, а не прапором Росії. Спортсмен не хотів, щоб "чотири сезони підготовки пройшли марно".

До 2011 року Ан виступав за команду Південної Кореї, але потім отримав російське громадянство і став виступати за РФ.

Нагадаємо, Росія погрожує членам Всесвітнього антидопінгового агентства WADA санкціями і навіть кримінальними справами через відсторонення російських спортсменів від участі у зимовій Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані.