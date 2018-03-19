13:46
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-6°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -1°C -8°C
  • четвер
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

6-річна донька Бейонсе купила книжок на 10 тисяч доларів

798 Читать новость на русском
6-річна донька Бейонсе купила книжок на 10 тисяч доларів
6-річна донька Бейонсе купила книжок на 10 тисяч доларів / Фото з відкритих джерел

6-річна донька Бейонсе та Джей Зі Блу Айві придбала на аукціоні збірку юридичних та медичних книжок за 10 тисяч доларів.

Блу Айві разом із батьками завітала на аукціон, організований мамою Бейонсе Тіною Ноулз, у золотому вбранні в образі маленької Клеопатри. 6-річна дівчинка настільки захопилася тим, що відбувається, що вирішила взяти участь у торгах та почала робити ставки, повідомляє Vanity Fair.

Читайте також: Донька Бейонсе і Jay-Z з’явилась на церемонії "Греммі-2018" в костюмі українського дизайнера

Спершу Блу Айві намагалася купити картину Сінді Пуатьє, яку вона оцінила спочатку в 17 тисяч доларів. Але коли хтось запропонував за неї на тисячу більше, зіркова донька не розгубилася і оголосила суму в 19 тисяч.

Бейонсе і Джей Зі були шоковані спритністю дочки, всіляко намагаючись перешкодити цій покупці і жартома вирвали табличку з руки дочки, щоб запобігти більш високій ставці. В результаті, дівчинці не вдалося купити картину.

Однак Блу Айві захопилася аукціоном і вирішила спробувати щераз. Цього разу дівчина захотіла придбати лот, яким виявився витвір мистецтва "36х36", що складається з юридичних книг з Індіани і медичних книжок з Каліфорнії, створених художником Самуелем Леві Джонсом.

Blue is sooo precious

Допис, поширений Blue Ivy Carter (@blueivy.carter)

Теги: LifeStyle Гроші Бейонсе Музика Аукціон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
сьогодні, 13:02 10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
352
Біткойн в законі: чи стануть електронні гроші заробітком
сьогодні, 13:00 Біткойн в законі: чи стануть електронні гроші заробітком
Тетяна Мартинюк 195
Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
сьогодні, 08:18 Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
10943
Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
сьогодні, 12:01 Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
Все про екологію 1444
Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?
сьогодні, 10:11 Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?
Микола Давидюк 1941
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук