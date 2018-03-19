6-річна донька Бейонсе купила книжок на 10 тисяч доларів

6-річна донька Бейонсе та Джей Зі Блу Айві придбала на аукціоні збірку юридичних та медичних книжок за 10 тисяч доларів.

Блу Айві разом із батьками завітала на аукціон, організований мамою Бейонсе Тіною Ноулз, у золотому вбранні в образі маленької Клеопатри. 6-річна дівчинка настільки захопилася тим, що відбувається, що вирішила взяти участь у торгах та почала робити ставки, повідомляє Vanity Fair.

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Спершу Блу Айві намагалася купити картину Сінді Пуатьє, яку вона оцінила спочатку в 17 тисяч доларів. Але коли хтось запропонував за неї на тисячу більше, зіркова донька не розгубилася і оголосила суму в 19 тисяч.

Бейонсе і Джей Зі були шоковані спритністю дочки, всіляко намагаючись перешкодити цій покупці і жартома вирвали табличку з руки дочки, щоб запобігти більш високій ставці. В результаті, дівчинці не вдалося купити картину.

Однак Блу Айві захопилася аукціоном і вирішила спробувати щераз. Цього разу дівчина захотіла придбати лот, яким виявився витвір мистецтва "36х36", що складається з юридичних книг з Індіани і медичних книжок з Каліфорнії, створених художником Самуелем Леві Джонсом.