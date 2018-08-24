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6-річна донька Вікторії Бекхем взула босоніжки на підборах: фотофакт

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Вікторія Бекхем з дітьми
Вікторія Бекхем з дітьми / Фото із соцмереж

Вікторія Бекхем дозволила своїй 6-річній доньці взути босоніжки на підборах. Зірка показала фото, де видно незвичне взуття маленької Харпер. Цей факт викликав жваве обговорення в мережі.

Єдина донька подружжя Вікторії та Девіда Бекхем зачаровує весь світ. Кадри з 6-річною Харпер завжди викликали у прихильників сім'ї посмішку, адже дівчинка дуже тендітна та чарівна. 

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Та у свої юні роки дитина вже носить підбори. Це помітили користувачі мережі, які ретельно вивчили опубліковане фото Вікторії Бекхем. Світлину зробили на святкуванні дня народження дружини відомого кухаря Гордона Рамзі. На знімку видно, що 6-річна Харпер взута у босоніжки на підборах. 

 

У мережі одразу ж взялись коментувати гардероб 6-річної дівчинки. Думка людей розділилась: одні ревно засуджували зіркових батьків за те, що дозволяють дитині настільки швидко дорослішати, інші ж стали на захист Вікторії та Девіда Бекхем. Варто зазначити, що більшість засипали зірок компліментами та похвалили подружжя за чудове виховання нащадків.

Харпер – красуня. Не бачу нічого поганого в тому, що вона іноді надягає туфлі на якусь важливу подію. Якщо їй зручно і вона щаслива, то це чудово. Такі деталі не повинні нікого турбувати,
– написала одна з коментаторів. 

Окрім цього, прихильники Вікторії Бекхем додали, що Харпер має з кого брати приклад. Її зіркова матуся вкрай рідко виходить з дому не на підборах. 

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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