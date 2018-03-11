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6 секс-позицій, які ненавидять жінки

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6 секс-позицій, які ненавидять жінки
6 секс-позицій, які ненавидять жінки / Bad Girls Bible

Важливо знати, у яких позах вашій партнерці може бути некомфортно, чи в яких вона не отримуватиме задоволення. Також варто дізнатися, яким чином їх можна замінити.

6 секс-позицій, які ненавидять жінки

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1. Місіонерська поза

Чим погана?
Поза не передбачає кліторальну стимуляцію, що для більшості жінок означає відсутність оргазму.

Як виправити?
Використовуйте техніку коїтального вирівнювання. Ця позиція дуже схожа на місіонерську, але більше враховує потреби партнерки.

2. Стиль Собаки

Чим погана?
Поки ви отримуєте задоволення від глибокого проникнення, партнерка може корчитися від болю, так як пеніс (особливо великого розміру) в такому положенні сильно вдаряє по шийці матки.

Крім того, цю позу точно не назвеш близькою та інтимною. Для деяких дівчат це очевидний мінус.

Як виправити
Щоб не завдати партнерці біль, намагайтеся здійснювати повільні і не дуже глибокі поштовхи. А щоб зробити позу більш інтимній, цілуйте даму, гладьте по волоссю і спині.

Інший вихід – трохи поміняти положення і просто лягти зверху: так ваші тіла будуть щільніше стикатися, а темп і глибина проникнення автоматично стануть менше.

Ну і звичайно, не забувайте пестити клітор. У такому положенні робити це досить зручно.

3. Наїзниця

Чому погана?
Причина – в непевності. Жінки часто думають про своє тіло під час сексу, і в такому положенні воно викликає у них найбільше занепокоєння: поки партнерка представляє, як її груди і живіт трясуться, її бажання стрімко падає.

Як виправити?
Перше, що слід зробити чоловікові, – дати зрозуміти партнерці, що він божеволіє від її тіла. Не скупіться на компліменти до, під час і після сексу. Звичайно, проблеми з низькою самооцінкою не наважуються парою солодких слів, але з плином часу можна розраховувати на ефект.

Інший екстравагантний спосіб – запропонувати зайнятися сексом з зав'язаними очима. Від цього дівчина може більше розслабитися.

Якщо нічого не допомагає, краще просто запропонувати іншу позу.

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4. Зворотній наїзниця

Чому погана?
При такому положенні багатьом жінкам може бути неприємно через незвичний кут проникнення. Крім того, кліторальна стимуляція тут знову ж неможлива.

Як виправити?
Як не парадоксально, але кращою альтернативою може стати стиль собаки (із запропонованими вище покращеннями).

5. Зворотня наїзниця на спині

Чому погана?
До недоліків попередньої пози додається ще й те, що партнерка повинна докладати чимало фізичних зусиль. Не всім це під силу.

Як виправити?
Якщо ви хочете зайняти більш розслаблене положення і при цьому не виснажувати дівчину, хороша альтернатива – поза "ложки", на боці. Ідеально, щоб перепочити і продовжити з новими силами.

6. Поза 69

Чому погана?
Багатьом жінкам складно розслабитися і отримати задоволення під час взаємних оральних ласк.

Як виправити?
Пестіть одне одного не одночасно, а по черзі. Якщо після оргазму ви вже не здатні до активних дій, пропустіть даму вперед.

Теги: LifeStyle Здорове життя Секс Поради
Джерело: Lifehacker
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