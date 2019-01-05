6 січня момент передачі Томосу від Варфоломія до Епіфанія буде офіційним стартом автокефалії ПЦУ

Вперше за тисячу років Київський митрополит служив у головній церкві Вселенського Патріархату. Це – історична подія сама по собі. А потім відбулося підписання Томосу про автокефалію і надання незалежності Православній церкві України.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів очевидець подій, журналіст "Радіо Свобода" Ростислав Хотин.

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За його словами, у день підписання Томосу історизм відчувався у кожну хвилину й на кожному кроці.

333 роки минуло, відколи Москва анексувала українські церкви, і 333 роки Україна чекала на визволення. Завтра (6 січня – 24 канал) на свято Водохреща зранку патріарх Варфоломій передасть митрополиту Епіфанію з рук у руки підписаний Томос,

– повідомив журналіст.

І додав, що точки зору церковних канонів і церковної юриспруденції цей момент передачі і буде повноцінним стартом 15-ї Автокефальної православної церкви світу.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ, який випускають, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію – підпорядкованій церкві. Томос іноді видають з питань положень християнського віровчення, та найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має майже сім тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. За результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем її обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор.