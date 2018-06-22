6 симптомів зниженого тиску і чим він небезпечний
Низький тиск або гіпотонія може свідчити про уповільнений кровообіг, тобто до мозку не буде надходити необхідна кількість цінних мікроелементів і кисню.
Через це може виникнути кисневе голодування, що призводить відмирання клітин і спонтанної серцевої недостатності, яка може спричинити до летального результату, пише "Країна Здоров'я".
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Основними симптомами гіпотонії є:
– нудота;
– запаморочення;
– млявість і сонливість;
– блідість шкірних покривів;
– липкий та холодний піт;
– погіршення зору – зниження його гостроти.
Через знижений артеріальний тиск у людини може виникати гормональний дисбаланс та захворювання печінки.
Симптоми гіпотонії можуть бути схожі з ознаками інсульту. Тому у будь-якому випадку потрібно звернутися по допомогу до медиків або ж самостійно виміряти тиск.
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