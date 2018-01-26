20:40
26 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль
Вєсті Кремля
22:52, 25 січня
Вєсті. UA. Золота стратегія чиновників. Кива перевтілився в тюленя
Вєсті.UA
21:25, 25 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

6 способів змусити себе ходити в тренажерний зал після роботи

19:37, сьогодні 444 Читать новость на русском
6 способів змусити себе ходити в тренажерний зал після роботи
6 способів змусити себе ходити в тренажерний зал після роботи / Фото з відкритих джерел

Інколи так лінь змусити себе подбати про власну фігуру та хороше самопочуття. Особливо це стосується часу після роботи, який найбільше хочеться провести за переглядом фільму або ж за прочитанням улюбленої книги.

Однак підтримувати тонус м’язів та шкіри все ж потрібно, тому варто поділитися декількома секретами, як змусити себе відвідати спортивний зал навіть після роботи.

Читайте також: Як правильно займатися спортом вдома: ефективні поради

Заплануйте тренування

І тут вам найбільше допоможе структурований графік, в якому ви повинні виділити час для тренувань. Почніть з малого: розставте пріоритети, а у вільний час впишіть тренування. Так ви швидко навчитесь керувати своїм часом і залишитеся вмотивованими на тренування.

Візьміть із собою форму

Щоб зовсім не ухилятись від тренувань у залі, беріть із собою на роботу все необхідне. Невеличка спортивна сумка, в якій поміститься спортивний одяг та додатковий перекус не завдасть вам великого навантаження. Такий трюк насправді допомагає морально налаштуватися на тренування, тому що вам стане прикро, якщо ви весь день носитимете речі і не підете в зал.

Ходіть в зал поруч з роботою

Такий спосіб теж є дуже ефективним. Тому що логічно, коли ваш тренажерний зал розташований далеко, у вас і бажання зникає до нього доїжджати. Особливо хорошою мотивацією для відвідування залу є те, що ви будете проходити постійно повз нього. Вас буде мучити сумління і ви зрозумієте, що похід в тренажерний зал неминучий.

Читайте також: 5 правил ідеального тіла від фітнес-тренера

Пам'ятайте про свою мету

У кожного з вас, напевно, є уявлення про ідеальне тіло, якого ви прагнете. Ви постійно тримаєте в голові цю картинку і нагадуєте собі, що вам потрібно для того, щоб досягти успіху. І якщо раптом ви втратили будь-яке бажання займатися собою, нагадайте собі про вашу мотивацію. Це може бути перегляд спеціальних фільмів, мотивуючі цитати чи фотографії.

Виробіть звичку

Перетворіть ваше бажання відвідувати зал в корисну звичку. Як відомо, для того, щоб якась агресивна дія стало звичкою, потрібно регулярно виконувати його протягом 21 дня. Звісно, щоденне відвідування спортивного залу не є хорошою ідеєю, а от легка ранкова зарядка буде в самий раз.

Не турбуйтеся

Не лайте себе надто сильно, коли ви пропускаєте тренування і ніяк не можете знайти в собі сили піти після роботи в зал. На все є свій час, просто краще зробіть собі перепочинок, розберіться в своїх проблемах і з новими силами відправляйтеся підкорювати тренажери. Не перетворюйте свої заняття в неприємну повинність – вони повинні приносити вам тільки задоволення.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Фітнес
Джерело: Marie Claire
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Феєрверк безсилля та загнаний у безвихідь здоровий ґлузд: як формується емоційна залежність
сьогодні, 20:02 Феєрверк безсилля та загнаний у безвихідь здоровий ґлузд: як формується емоційна залежність
Наталія Печерська 72
Майріс Брієдіс – хлопець з народу, який нокаутував Кадирова: що відомо про наступного суперника Усика
сьогодні, 19:01 Майріс Брієдіс – хлопець з народу, який нокаутував Кадирова: що відомо про наступного суперника Усика
Андрій Шляхтін 1081
Столичні водії отримали дивні повідомлення про порушення ПДР
сьогодні, 18:23 Столичні водії отримали дивні повідомлення про порушення ПДР
2037
сьогодні, 18:38 "Залиште Україну": Президент Польщі Дуда озвучив своє послання Путіну
825
Винищувачі НАТО перехопили російський літак у Балтії: вперше з початку року
сьогодні, 17:48 Винищувачі НАТО перехопили російський літак у Балтії: вперше з початку року
614
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук