6 способів змусити себе ходити в тренажерний зал після роботи

Інколи так лінь змусити себе подбати про власну фігуру та хороше самопочуття. Особливо це стосується часу після роботи, який найбільше хочеться провести за переглядом фільму або ж за прочитанням улюбленої книги.

Однак підтримувати тонус м’язів та шкіри все ж потрібно, тому варто поділитися декількома секретами, як змусити себе відвідати спортивний зал навіть після роботи.

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Заплануйте тренування

І тут вам найбільше допоможе структурований графік, в якому ви повинні виділити час для тренувань. Почніть з малого: розставте пріоритети, а у вільний час впишіть тренування. Так ви швидко навчитесь керувати своїм часом і залишитеся вмотивованими на тренування.

Візьміть із собою форму

Щоб зовсім не ухилятись від тренувань у залі, беріть із собою на роботу все необхідне. Невеличка спортивна сумка, в якій поміститься спортивний одяг та додатковий перекус не завдасть вам великого навантаження. Такий трюк насправді допомагає морально налаштуватися на тренування, тому що вам стане прикро, якщо ви весь день носитимете речі і не підете в зал.

Ходіть в зал поруч з роботою

Такий спосіб теж є дуже ефективним. Тому що логічно, коли ваш тренажерний зал розташований далеко, у вас і бажання зникає до нього доїжджати. Особливо хорошою мотивацією для відвідування залу є те, що ви будете проходити постійно повз нього. Вас буде мучити сумління і ви зрозумієте, що похід в тренажерний зал неминучий.

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Пам'ятайте про свою мету

У кожного з вас, напевно, є уявлення про ідеальне тіло, якого ви прагнете. Ви постійно тримаєте в голові цю картинку і нагадуєте собі, що вам потрібно для того, щоб досягти успіху. І якщо раптом ви втратили будь-яке бажання займатися собою, нагадайте собі про вашу мотивацію. Це може бути перегляд спеціальних фільмів, мотивуючі цитати чи фотографії.

Виробіть звичку

Перетворіть ваше бажання відвідувати зал в корисну звичку. Як відомо, для того, щоб якась агресивна дія стало звичкою, потрібно регулярно виконувати його протягом 21 дня. Звісно, щоденне відвідування спортивного залу не є хорошою ідеєю, а от легка ранкова зарядка буде в самий раз.

Не турбуйтеся

Не лайте себе надто сильно, коли ви пропускаєте тренування і ніяк не можете знайти в собі сили піти після роботи в зал. На все є свій час, просто краще зробіть собі перепочинок, розберіться в своїх проблемах і з новими силами відправляйтеся підкорювати тренажери. Не перетворюйте свої заняття в неприємну повинність – вони повинні приносити вам тільки задоволення.