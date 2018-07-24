6 стильних образів принцеси Діани у джинсах, які досі актуальні: фото
На виставках модного гардеробу принцеси Діани найбільшу увагу приділяють її сумочкам Dior, маленькій чорній сукні та іншому одягу, який вона носила на урочистих подіях.
А от пару простих джинсів рідко показують на ретроспективних виставках, присвячених іконі моди. Проте принцеса Діана часто носила денім, який був невід’ємною частиною її стилю, пише Who What Wear.
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Багато з образів Леді Ді виглядають так само актуально, як і в 1997 році. Пропонуємо переглянути кілька з них.
1. Жакет + бейсбольна кепка
2. Білі джинси + білий гольф + темний ремінь
3. Лимонний комбінезон + сорочка в квіти
4. Білий світшот + прямі джинси
5. Біла сорочка + вільні джинси
6. Шкіряна куртка + чорні джинси