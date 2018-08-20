6 стильних осінні образів, які можна носити уже зараз
Якби ми не хотіли прощатися з літом, але час готувати гардероб до нового осіннього сезону.
Насправді не треба чекати поки температура опуститься, щоб носити одяг з наступного сезону.
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Експерти порталу Who What Wear обрали шість готових осінніх образів, які ви можете носити уже в серпні.
Кардиган + штани хакі
Універсальні штани хакі є чудовою альтернативою джинсів у вересні, і вони виглядають неймовірно з кардиганом.
Моніх Дейл
Сорочка хакі + ковбойськими черевиками
Сорочка ідеально підходить для осені, коли її поєднати з чорними штанами та ковбойськими черевиками. Ви можете відтворити такий образ у серпні, просто закотивши рукави.
Кортні Троп
Шкіряна сукня + босоніжки
Модний експерт Тіффані Хсу вже носить ключовий осінній колір: коричневий. Вона скомбінувала свою шкіряну сукню з сандалями.
Тіффані Хсу
Кардиган + берет
Ще один виграшний look – поєднання кардигану та берету.
Люсі Вільямс
Коричневий + рожевий
Рожевий та коричневий – один з найтрендовіших поєднань восени. Наприклад, ви можете поєднати карамельний светр з спідницею відтінку фуксія.
Джессі Буш
Сукня + пальто
Не ховайте літні сукні – вони чудово поєднуються з тренчем та кросівками.
Ірина Лакічевич