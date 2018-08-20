6 стильних осінні образів, які можна носити уже зараз

Якби ми не хотіли прощатися з літом, але час готувати гардероб до нового осіннього сезону.

Насправді не треба чекати поки температура опуститься, щоб носити одяг з наступного сезону.

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Експерти порталу Who What Wear обрали шість готових осінніх образів, які ви можете носити уже в серпні.

Кардиган + штани хакі

Універсальні штани хакі є чудовою альтернативою джинсів у вересні, і вони виглядають неймовірно з кардиганом.

Моніх Дейл

Сорочка хакі + ковбойськими черевиками

Сорочка ідеально підходить для осені, коли її поєднати з чорними штанами та ковбойськими черевиками. Ви можете відтворити такий образ у серпні, просто закотивши рукави.

Кортні Троп

Шкіряна сукня + босоніжки

Модний експерт Тіффані Хсу вже носить ключовий осінній колір: коричневий. Вона скомбінувала свою шкіряну сукню з сандалями.

Тіффані Хсу

Кардиган + берет

Ще один виграшний look – поєднання кардигану та берету.

Люсі Вільямс

Коричневий + рожевий

Рожевий та коричневий – один з найтрендовіших поєднань восени. Наприклад, ви можете поєднати карамельний светр з спідницею відтінку фуксія.

Джессі Буш

Сукня + пальто

Не ховайте літні сукні – вони чудово поєднуються з тренчем та кросівками.

Ірина Лакічевич