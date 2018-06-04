6 стильних варіантів для нетипового манікюру: фото
До літнього сезону ми підібрали кілька стильних варіантів дизайну манікюру, які точно сподобаються любителькам експериментів та креативності.
У літній сезон дозвольте відійти від типового однотонного манікюру і зробіть справжній нейл-арт.
А щоб простіше було вибрати серед численних варіантів – ми зібрали для тебе топ стильних та яскравих ідей сезону.
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Манікюр "в рамці"
Веселка
Зорі
Квітковий бум
Кольорові хвилі
Малюнки тварин
Джерело: 24 Канал
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