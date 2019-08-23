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      6 українських студій, які рухають дизайн вперед

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      6 українських дизайн-студій, за якими варто стежити
      6 українських дизайн-студій, за якими варто стежити / Dezeen.com

      Авторитетний журнал Dezeen склав рейтинг найперспективніших українських дизайн-студій, за роботою яких варто стежити.

      Автори матеріалу переконані, що Україна впевнено займає своє місце на світовій сцені дизайну за допомогою багатопрофільних студій, які розмивають межі між архітектурою, інтер'єром та елементами декору.

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      У списку видання опинились 6 дизайн-студій з України, назви яких вже давно відомі далеко за її межами.

      1. Дизайн-студія Юрія Зіменка

      Дизайнер Юрій Зіменко працює в Києві вже впродовж 15 років, створюючи проекти інтер'єрів будинків та квартир. Його студія також займається дизайном меблів. Проекти вирізняються мінімалістичними та вдосконаленими геометричними образами.

      Дизайн бюро Юрій Зіменко
      Проект дизайн-студії Юрія Зіменка

      2. Balbek Bureau

      Бюро Слави Балбека найчастіше працює над дизайном для офісних та публічних просторів. Нещодавно вони трансформували у багатофункціональний простір приміщення колишньої церкви у Сан-Франциско.

      церква Сан-Франциско дизайн Балбек бюро
      Приміщення церкви стало багатофункціональним публічним простором / Фото: balbek.com

      Серед відомих проектів, над якими працювали дизайнери Balbek Bureau офіс Grammarly у Києві. Дивіться, чим він вражає у матеріалі.

      3. Ryntovt Design

      Студія, родом з Харкова, займається дизайном уже 25 років. Основні цінності, які сповідує компанія – соціальна відповідальність та екологічність, тому у своїх проектах вони використовують здебільшого природні матеріали.

      дизайн будинок Ryntovt Design
      Проект Ryntovt Design

      меблі Ryntovt Design
      Меблі, спроектовані студією Ryntovt Design

      4. Sergey Makhno Architects

      Студія Сергія Махна не потребує довгого представлення. На рахунку команди чимало проектів, удостоєних престижними нагородами.

      Власна квартира дизайнера Wabi Sabi Apartment торік отримала премію конкурсу The Architecture Master Prize.

      Сергій Махно дизайн квартира
      Сергій Махно власноруч працював над дизайном свого помешкання

      5. Fild Design

      Бюро з Києва працює не лише над дизайном інтер'єрів, але й розробляє дизайн речей для дому. Засновники студії прихильники мінімалістичного і лаконічного дизайну – переконайтесь.

      дизайн офіс Fild Design
      Дизайн офісу від Fild Design

      меблі дизайн Fild Design
      Меблі від Fild Design

      6. Faina Design

      Студія була заснована у 2014 році дизайнеркою Вікторією Якушею і має на меті показати під іншим кутом традиційний український дизайн.

      дизайн квартира Faina Design
      Дизайн інтер'єру від Faina Design

      Дивіться, які проекти українських дизайн-бюро претендують на власну премію журналу Dezeen Awards 2019.

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      Теги: Дизайн Новини нерухомості Новини нерухомості України Знай наших! Нагороди Ідеї для інтер'єру
      Джерело: Dezeen
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