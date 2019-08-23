6 українських студій, які рухають дизайн вперед

Авторитетний журнал Dezeen склав рейтинг найперспективніших українських дизайн-студій, за роботою яких варто стежити.

Автори матеріалу переконані, що Україна впевнено займає своє місце на світовій сцені дизайну за допомогою багатопрофільних студій, які розмивають межі між архітектурою, інтер'єром та елементами декору.

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У списку видання опинились 6 дизайн-студій з України, назви яких вже давно відомі далеко за її межами.

1. Дизайн-студія Юрія Зіменка

Дизайнер Юрій Зіменко працює в Києві вже впродовж 15 років, створюючи проекти інтер'єрів будинків та квартир. Його студія також займається дизайном меблів. Проекти вирізняються мінімалістичними та вдосконаленими геометричними образами.



Проект дизайн-студії Юрія Зіменка

2. Balbek Bureau

Бюро Слави Балбека найчастіше працює над дизайном для офісних та публічних просторів. Нещодавно вони трансформували у багатофункціональний простір приміщення колишньої церкви у Сан-Франциско.



Приміщення церкви стало багатофункціональним публічним простором / Фото: balbek.com

Серед відомих проектів, над якими працювали дизайнери Balbek Bureau офіс Grammarly у Києві. Дивіться, чим він вражає у матеріалі.

3. Ryntovt Design

Студія, родом з Харкова, займається дизайном уже 25 років. Основні цінності, які сповідує компанія – соціальна відповідальність та екологічність, тому у своїх проектах вони використовують здебільшого природні матеріали.



Проект Ryntovt Design



Меблі, спроектовані студією Ryntovt Design

4. Sergey Makhno Architects

Студія Сергія Махна не потребує довгого представлення. На рахунку команди чимало проектів, удостоєних престижними нагородами.

Власна квартира дизайнера Wabi Sabi Apartment торік отримала премію конкурсу The Architecture Master Prize.



Сергій Махно власноруч працював над дизайном свого помешкання

5. Fild Design

Бюро з Києва працює не лише над дизайном інтер'єрів, але й розробляє дизайн речей для дому. Засновники студії прихильники мінімалістичного і лаконічного дизайну – переконайтесь.



Дизайн офісу від Fild Design



Меблі від Fild Design

6. Faina Design

Студія була заснована у 2014 році дизайнеркою Вікторією Якушею і має на меті показати під іншим кутом традиційний український дизайн.



Дизайн інтер'єру від Faina Design

Дивіться, які проекти українських дизайн-бюро претендують на власну премію журналу Dezeen Awards 2019.

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