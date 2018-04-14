6 важливих порад для подорожі в Барселону

Ці корисні поради допоможуть вам зорієнтуватися в Барселоні в перші дні перебування і зроблять ваш відпочинок набагато комфортнішим.

Про цікаві та важливі поради, які допоможуть вам зекономити час та гроші, подорожуючи Іспанією, розповіла тревел-блогерка Олена Бутенко для видання Liza.ua.

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1. Подбайте про квитки на транспорт

Якщо ви збираєтеся багато ходити пішки, то подбайте про покупку проїзних. Для поїздок на електричці купуйте BONOTREN (проїзний на 10 поїздок). Він обійдеться вам у 35 євро. Якщо купувати квиток на окрему поїздку, то він обійдеться вам близько 4,5 евро. Але пам'ятайте, що ціна BONOTREN залежить від того місця, де ви живете – так як Барселона ділиться на зони. І саме віддаленість зон впливає на ціну квитка. В електричках немає кондукторів: перед посадкою ви повинні прокомпостувати документ в спеціальних автоматах на станції, а потім – при виході з станції (там стоять спеціальні турнікети, як в метро, ​​через які без квитка ви не вийдете). Але якщо вас раптом в електричці впіймають без квитка, то випишуть штраф в розмірі 200 євро.

Для поїздок на метро купуйте T10 (теж проїзний на 10 поїздок). Ціна – 9,95 євро. Але перед покупкою подумайте: якщо ви любите багато гуляти, краще купуйте одноразові квитки (ціна – 2, 15 євро). Т10 можна використовувати на декількох видах транспорту, при цьому поїздка буде тарифікуватися, як одна в разі, якщо загальний час в дорозі на декількох видах транспорту складе не більше 1 години 15 хвилин. Наприклад, можна проїхатися в метро, ​​потім пересісти на автобус – це вам зарахується як одна поїздка. Але слід пам'ятати, що не можна знову зайти в метро, ​​після того як ви з нього вийшли – це буде вважатися, як окрема поїздка.

2. Автобусно-екскурсійні тури

Для туристів, які не люблять багато ходити пішки, але хочуть побачити всі визначні пам'ятки Барселони, ідеальний варіант – автобусно-екскурсійні тури компаній City Tour і Bus Turistic. За ціною вони приблизно однакові й охоплюють всі головні визначні пам'ятки Барселони. Ви просто купуєте квиток на цілий день і їздите на автобусі, виходячи на зупинках, які вам подобаються. Автобуси ходять за графіком, тому дослідивши цікавий об'єкт, ви можете сісти на наступний.

3. Шопінг

На шопінг в Барселоні потрібно виділяти як мінімум день. І справа тут не в кількості магазинів (хоча їх, безумовно, дуже багато), а в їх території (чого варта тільки одна Zara) і чергах до примірочної, які можуть зайняти вам більше години часу. Варто відзначити, що ціни вас приємно вразять. Наприклад, сукня з нової колекції в Zara в перерахунку на гривні в Барселоні вартує на 500 грн дешевше, ніж у Києві. У більшості магазинів діє tax free – якщо сума покупки більше ніж 90 євро, в аеропорту вам повернуть 10%. Що стосується часу роботи магазинів, то більшість з них неухильно дотримуються сієсти, свят і офіційних вихідних. Тому, якщо у вас, наприклад, на Барселону виділено всього лише кілька днів, заздалегідь дізнайтеся час роботи магазинів.

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4. Що варто купити додому

Що везти додому: тут все залежить від смакових уподобань: сангрія, лікер Crema catalana, шампанське CAVA, іспанські продукти (хамон, ковбасу, оливки, шоколад). Ціни на ці продукти в перерахунку на гривні – абсолютно такі ж, як в українських супермаркетах. Якщо ж ви потрапите на акції (в Carrefour вони постійно) – то вийде навіть дешевше, ніж в Україні.

5. Поради для пляжу

На пляжі дуже підступне сонце. Навіть, коли похмура погода і хмари. Тому не забудьте намазати своє тіло кремом, щоб не отримати сонячні опіки. Як порятунок, можете купити крем місцевого виробництва з SPF 50 – засіб справді вберігає захиститися від сонця. Пляжі всі муніципальні, але за лежак і парасольку треба платити. І також не дивуйтеся, якщо зустрінете біля себе жінок, які засмагають топлес до пояса – в цій країні це цілком буденне явище.

6. Витрати в готелі

В іспанських готелях сейфи зазвичай завжди платні. Але за це варто платити, тому що рівень крадіжок в Барселоні – дуже високий. Тому не варто йти гуляти з паспортом та всіма грошима. На рецепції ви зможете заплатили близько 30 євро (з них 10 повертаються) і користувалися сейфом протягом 7 днів.

Також в готелі вас попросять заплатити податкової збір – ціна його буде різною, залежно від готелю. Що стосується інших готельних витрат, то ви за бажанням можете залишити чайові покоївці, однак це навряд вплине на якість прибирання. Витрати на їжу та напої залежать від типу харчування, яке ви обрали.