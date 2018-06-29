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6 звичок, які шкодять здоров'ю грудей жінки

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6 звичок, які шкодять здоров'ю грудей жінки
6 звичок, які шкодять здоров'ю грудей жінки / unsplash.com

Жіночі груди – предмет гордості і об'єкт заздрощів. Саме ця частина жіночого тіла приваблює найбільше чоловічої уваги.

Жінкам важливо правильно піклуватися про свої груди, адже деякі буденні звички можуть серйозно зашкодити здоров'ю грудей, передає 24apteka.

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Однією з найшкідливіших для грудей звичок є куріння. Важкі хімічні речовини, які людина вдихає в себе, пошкоджує легені. А речовини з сигарет проникають і в шкіру, провокуючи передчасне старіння жіночих грудей та всього організму.

Куріння "вбиває" колаген та еластин, через що груди починають негарно звисати.

Лише 1 з 4 жінок носить правильний розмір бюстгальтера. Більшість жінок надають перевагу бюстгальтеру меншого розміру, ніж потрібно для грудей. Завдяки таким хитрощам груди виглядають більшими і спокусливішими, але через тіснішу чашку порушується кровообіг, а це може викликати утворення рубцевої тканини і утворення ракових пухлин.

Біг та фізичні вправи без спортивного бюстгальтера теж можуть спровокувати утворення рубцевої тканини. Сон лицем в подушку створює тиск на груди – з часом це може вплинути на форму грудей.

Також слідкуйте, щоб шкіра грудей не була сухою. Через сухість груди втрачають еластичність та виникають неприємні відчуття. Тож не забувайте зволожувати шкіру лосьйоном чи кремом. Якщо ви засмагаєте, обов'язково шкіру грудей намажте кремом з захистом від ультрафіолету.

Пірсинг на сосках – теж небезпечне захоплення. Під час проколу в кров може потрапити інфекція, а через те, що він робиться біля лімфатичної системи – вроджені бактерії можуть проникнути у кровообіг та розповсюдитись по всьому організмі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Краса Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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