На "7 кілометр" впускатимуть лише вакцинованих: оновили обмеження найбільшого ринку Одеси

На Одеському ринку "7 кілометр" ввели нові обмеження для відвідувачів. Відтепер туди можна буде зайти лише при наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.

Про це оновлення карантинних вимог ринку повідомили 25 жовтня. Однак вони набудуть чинності наступного дня після цього.

Зауважте 6 червоних і лише 4 жовтих: МОЗ оновило карантинну карту

Кого ще впускатимуть

На сторінці ринку у фейсбуці пояснили, що нові обмеження "7 кілометру" не є безпідставними. Їх аргументували чинним законодавством і правилами червоної зони карантину.

Проте зазначили, що теж можна буде зайти, якщо мати задовільний експрес-тест на антитіла. Окрім цього, впускатимуть тих, хто має довідку про одужання від коронавірусу.

Детальніше про обмеження в місті

Від 18 жовтня Одеська область перейшла в червону зону карантину. Це рішення ухвала Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також тоді "червоними" зробили Запорізьку, Донецьку та Дніпропетровську області. Такий крок Держкомісія вважала необхідним для того, щоб зупинити стрімке поширення коронавірусної інфекції.



Обмеження в різних зонах карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Читайте повний текст допису "7 кілометру":

Шановні підприємці та відвідувачі ринку! Від завтрашнього дня, 26 жовтня, в рамках чинного законодавства і правил червоної зони, в’їзд на ринок буде здійснюватися тільки при пред'явленні сертифіката про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту на COVID-19, експрес-тесту на антиген або довідки про одужання від коронавірусу.