Негода наробила лиха: 62 населених пункти в 7 областях України знеструмлено

14 червня 2021 , 08:37
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Джерело:

ДСНС України

Станом на ранок понеділка, 14 червня, Україна продовжує потерпати від негоди. Знеструмленими досі залишаються 62 населених пункти у 7 областях.

Рекордсменом за кількістю знеструмлених міст і сіл залишається Львівська область. На другому місці – Київщина.

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Які області постраждали від негоди

  • Львівська – знеструмлено 30 населених пунктів;
  • Київська – знеструмлено 16 населених пунктів;
  • Сумська – знеструмлено 4 населених пунктів;
  • Дніпропетровська – знеструмлено 4 населених пунктів;
  • Кіровоградська – знеструмлено 3 населених пункти;
  • Донецька – знеструмлено 3 населених пункти;
  • Запорізька – знеструмлено 2 населених пункти.

Негода у Дніпрі

  • Окрім того, у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються підтопленими 11 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств.
  • Постраждалих, на щастя, немає.
  • Наслідки негоди ліквідують рятувальники. 
Зверніть увагу! Негода в Україні розпочалася ще 7 червня. Упродовж всіх наступних днів жителі майже усіх регіонів країни потерпали від гроз та шквалів. 
Автор: Мар'яна Бекало