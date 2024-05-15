Загалом експерти сходяться на думці, що за добу варто випивати не більше 3 чашок кави. Напій має багато позитивних ефектів, наприклад, покращення травлення, але іноді організм може посилати сигнали, що дозування кави все ж варто зменшити. Навіть, якщо ви не перевищуєте вказану норму.

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Відчуття спраги

Кава виводить воду з організму. Саме тому після її вживання ви можете відчути спрагу. Це також призводить до частих позивів до сечовипускання. Тож, якщо ви помітили, що після чергової чашки кави, занадто часто бігаєте до туалету, імовірно, ви випили забагато кави. Варто негайно поповнити водний баланс в організмі та випити зо дві склянки звичайної води.

Неспокійний сон

Не слід пити каву після 16:00, адже це негативно впливає на якість нічного сну. Для того, аби не заважати нічному відпочинку, не відчувати роздратування, варто обмежити споживання напою у другій половині дня.

Діарея

Насправді кава позитивно впливає на роботу ШКТ – стимулює м'язи та сприяє регулярному випорожненню. Втім, якщо ви вип'єте занадто багато кави, це може спровокувати діарею.

Пришвидшене серцебиття

Тут виною кофеїн, який власне міститься в каві. Саме він гарно бадьорить вас і сприяє концентрації. Однак, якщо переборщити зі споживанням кави, ці наслідки стають більш помітними і вираженими. Зокрема може з'явитися пришвидшене серцебиття.

Головний біль

Є дані, що кава може бути корисна при мігрені, але надмірна кількість кофеїну має протилежний ефект і викликає напади головного болю. Тож, якщо ви часто страждаєте на головний біль, спробуйте зменшити кількість випитих американо і, можливо, цей стан вас покине.

Підвищений цукор в крові

Якщо випити каву натщесерце, це може негативно вплинути на рівень цукру. Зокрема, дослідження Центру харчування у Великій Британії показало, що кава перед сніданком може підвищити рівень цукру в крові до 50%. Логічно, що це може спровокувати, як біль у шлунку, так і нудоту та втому. Потенціійно це також може сприяти розвитку діабету.

Депресійні стани

Кофеїн, який міститься в каві, створює штучний стрес для організму, адже через нього виділяється адреналін. Якщо пити каву надто часто, це буквально, як постійно вводити своє тіло в стан тривоги. Зрозуміло, що з часом це призводить до втоми, тривоги, перепадів настрою, безсоння, дратівливості та навіть депресії.