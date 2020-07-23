Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві суддю Малиновського суду Одеси. Непер недобросовісного служителя Феміди очікує покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Також засудженому заборонили обіймати посаду судді та будь-які посади у правоохоронних органах на 3 роки й конфіскували все майно. Про це повідомили на сторінці ВАКС у фейсбуці.

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Як пише Центр протидії корупції, на хабарі спіймали одеського суддю Анатолія Целуха.

Що відомо про хабар у 2500 доларів

Суддя пообіцяв ухвалити рішення в інтересах іншої особи з використанням свого службового становища. За це він попросив грошову винагороду у 2500 доларів.



Суддю спіймали на хабарі / Фото НАБУ

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Покарання для судді-хабарника

Суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 тисяч гривень доки вирок не вступить у дію.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення,

– пояснили у суді.

Зауважимо, що детективи НАБУ викрили на отриманні хабаря суддю Малиновського районного суду Одеси ще у березні 2019 року.