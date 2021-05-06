700 лебедів оселилися на Тузлівському лимані
На Одещині, на території Тузлівських лиманів, вже протягом двох місяців залишаються близько 700 лебедів-шипунів. Птахи є не лякливими і дозволяють туристам підходити майже впритул.
Джерело:фейсбук Івана Русєва
Навесні багато видів птахів перебувають на акваторіях Нацпарку Тузлівські лимани. Особливо багато серед них птахів, які мігрують.
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Лебеді на Тузлівських лиманах
Як повідомляє еколог та керівник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв, протягом останніх 2 місяців в нацпарку ще живуть близько 700 лебедів-шипунів.
Основна частина лебедів – майже 500 птахів – оселилися поблизу пункту спостереження "Кордон Тузлівська Амазонія". Вони дифузно розташувались по акваторії лиману Шагани, де є водорості та мотиль для їжі.
Лебеді, розповідає науковець, майже всі дорослі, але вони цьогоріч вже не будуть розмножуватися. Лебеді-одинаки активно живляться на волі і відпочивають на піщаних косах лиманів.
На "Кордоні Тузлівська Амазонія" ці види птахів майже не лякливі і підпускають туристів дуже близько. Спостерігати за поведінкою таких птахів дуже цікаво і привабливо,
– зазначає Іван Русєв.
Лебеді майже не лякаються людей / Фото з фейсбуку Івана Русєва
Раціон лебедів в нацпарку складається переважно з водяних рослин та мотиля. Знаходять їжу птахи в основному під водою, де поїдають різні частини водяних і болотяних рослин, а також черв'яків, мотиля і молоді мушлі.
Що відомо про Тузлівські лимани?Це лимани Татарбунарського краю на Одещині – екосистема, що з 1996 року є частиною Рамсарських угідь України. Лимани мають статус природоохоронної території. Загальна площа Тузлівських лиманів становить 206 квадратних кілометрів, глибини становлять 1,6 – 2,5 метри.
Тузлівські лимани екоактивісти називають "пологовим будинком" риб Чорного моря, адже це ідеальне місце для нересту риб і гніздування сотень видів птахів, багато з яких – червонокнижні.
Дані з "О, Море"
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