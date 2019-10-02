70-річчя КНР: у Пекіні провели масштабний військовий парад, у Гонконзі тривають протести: відео
У Китаї відзначають сімдесятиріччя приходу до влади комуністів. До цього свята у Пекіні на центральній площі влаштували видовищний військовий парад, а у Гонконзі з новою силою відновилися протести.
Військовий парад у Пекіні
З нагоди річниці утворення Китайської Народної Республіки в Пекіні провели військовий парад, в якому взяло участь близько 15 тисяч осіб, 160 літаків і 580 одиниць військової техніки, включаючи ракети.
Окрім того, там також проведуть урочистий вечір з різноманітними розважальними заходами.
Протести в Гонконзі
Натомість в іншому місті – Гонконзі – вже не перший місяць продовжуються масові протести. В день річниці КНР мітингарі звели огорожі в центрі міста і заблокували рух. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ та гумові кулі.
Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.
Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.