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      70-річчя КНР: у Пекіні провели масштабний військовий парад, у Гонконзі тривають протести: відео

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      Військовий парад та протести: як у Китаї відзначають 70-річчя приходу до влади комуністів
      Військовий парад та протести: як у Китаї відзначають 70-річчя приходу до влади комуністів / Колаж 24 каналу

      У Китаї відзначають сімдесятиріччя приходу до влади комуністів. До цього свята у Пекіні на центральній площі влаштували видовищний військовий парад, а у Гонконзі з новою силою відновилися протести.

      Військовий парад у Пекіні

      З нагоди річниці утворення Китайської Народної Республіки в Пекіні провели військовий парад, в якому взяло участь близько 15 тисяч осіб, 160 літаків і 580 одиниць військової техніки, включаючи ракети.

      Окрім того, там також проведуть урочистий вечір з різноманітними розважальними заходами.

      Протести в Гонконзі

      Натомість в іншому місті – Гонконзі – вже не перший місяць продовжуються масові протести. В день річниці КНР мітингарі звели огорожі в центрі міста і заблокували рух. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ та гумові кулі.

      Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.

      Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.

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      Теги: Протести Китай Протести у Гонконгу
      Джерело: 24 канал
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