70-річчя КНР: у Пекіні провели масштабний військовий парад, у Гонконзі тривають протести: відео

У Китаї відзначають сімдесятиріччя приходу до влади комуністів. До цього свята у Пекіні на центральній площі влаштували видовищний військовий парад, а у Гонконзі з новою силою відновилися протести.

Військовий парад у Пекіні

З нагоди річниці утворення Китайської Народної Республіки в Пекіні провели військовий парад, в якому взяло участь близько 15 тисяч осіб, 160 літаків і 580 одиниць військової техніки, включаючи ракети.

Окрім того, там також проведуть урочистий вечір з різноманітними розважальними заходами.

Протести в Гонконзі

Натомість в іншому місті – Гонконзі – вже не перший місяць продовжуються масові протести. В день річниці КНР мітингарі звели огорожі в центрі міста і заблокували рух. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ та гумові кулі.

Police use tear gas and water cannons to disperse pro-democracy protesters in Hong Kong as China's Communist Party celebrates its 70 years of rule https://t.co/8SEeWG9PXg pic.twitter.com/Yq6pkEmG2t — CBS News (@CBSNews) October 1, 2019

Protests & Clashes in #HongKong as China celebrates 70th National Day.



15 injured, one critical after being reportedly shot by police. Video of standoff: pic.twitter.com/85EMkk8IrT — Joyce Karam (@Joyce_Karam) October 1, 2019

Що відомо про протести в Гонконгу?Протести у Гонконгу тривають вже четвертий місяць. Рушієм до мітингів стала поправка до закону про екстрадицію, яку мали внести 12 червня 2019 року. Вона могла б примусити Гонконг видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію. Протестувальники вважали, що подібний закон покладе край автономності Гонконгу.



Влада Гонконгу пішла на поступки протестувальникам та відкликала законопроєкт 2 липня 2019 року. Але відмова влади від внесення поправки до закону не переконала мітингувальників зупинити протести. Тепер вони вимагають укріплення автономії Гонконгу та відставки уряду.