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70-річний Арнольд Шварценеггер на танку розчавив авто: відео

1097 Читать новость на русском
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер

Голлівудський актор та політик Арнольд Шварценеггер приголомшив участю у провокативному відео. Знаменитість сів за кермо власного танку та на швидкості розчавив лімузин.

Відомо, що телеканал CNBS запросив на зйомки голлівудського "Термінатора" Арнольда Шварценеггера. Зірка погодився на пропозицію медіа та взяв участь у програмі Make It.

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За задумом режисера шоу, Арнольд Шварценеггер мав показати, як він кермує 46-тонним танком M47 Patton II, який є в автопарку актора. У програмі телеведучий розповів, що ці військові машини були виготовлені у США в 1950-их роках для застосування в Корейській війні. Водночас актор додав, що саме таким танком кермував під час служби в австрійській армії. 

Та цікавими розповідями і спогадами автори шоу не обмежились. Посеред дороги вони припаркували лімузин Lincoln Town Car, який став на заваді поїздці Арнольда Шварценеггера.

Ти хочеш, щоб я щось зробив з цим? – запитав актор.

Після згоди телеведучого Арнольд Шварценеггер на танку з легкістю розчавив лімузин.

Дивіться відео, як Арнольд Шварценеггер на танку знищив лімузин:

 

Відповідний ролик з'явився на YouTube та одразу ж привернув чималу увагу користувачів мережі. Люди зазначили, що краще б Арнольд Шварценеггер продав лімузин та віддав виручені кошти на благодійність. Інші ж назвали відео безглуздим.

Теги: LifeStyle Арнольд Шварценеггер
Джерело: 24 Канал
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