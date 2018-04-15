70 років в'язниці отримав українець у Греції, – ЗМІ

У Греції суд постановив відправити до в'язниці на 70 років українського моряка Анатолія Черкаського. До слова, в 2015-му він отримав 204 роки за те, що на грецькому кораблі, куди його влаштували працювати помічником капітана, виявилися нелегальні біженці з Сирії.

Про це пише ресурс "Вести" з посиланням на самого Черкаського.

Читайте також: У Греції пором, на борту якого перебували майже 200 людей, протаранив причал: є поранені

Так, за словами українця, про вирок грецького суду він дізнався від свого адвоката.

"Я був впевненим, що мене звільнять. Апеляційний суд мені дав сім років, що за грецькою системою перерахунку означає 32 місяці. Це саме той термін, який я вже відбув у в'язниці. Так мені в залі суду сказала перекладач, після чого разом з адвокатом вона мене привітала. У афінську в'язницю (сам суд був на острові Родос – "24") приходив український консул з привітаннями, акцентував на тому, що це його заслуга", – зауважив чоловік.

Водночас Анатолій Черксаський зазначив, що два тижні він чекав на звільнення, але зрештою отримав інформацію щодо тривалого тюремного терміні.



Анатолій Черкаський

"Тепер уявіть мою реакцію, коли через кілька тижнів безрезультатного очікування свободи я дізнаюся, що мене засудили до 70 років в'язниці. Саме це телефоном мені сказав мій адвокат. Перекладач і адвокат повністю були здивованими, адже вони впевнені, що чули зовсім інше. Виходить, що грецькі судді кажуть одне, а пишуть зовсім інше", – підкреслює він.

Додамо, що в МЗС України запевнили, що обов’язково відреагують на звернення українського моряка.

Я упродовж місяця працював у Греції, зустрічався з їхнім генпрокурором, керівниками в'язниць, прокурорами островів. Є вирок, який визначають норми закону, а є морально-пропагандистський. Максимальний термін в Греції – 25 років, а сидять там сім-вісім років. Цього року до України вже повернулися чотири моряка, які відбули два з половиною роки. Про випадок Черкаського можна буде предметно говорити після його вивчення,

– наголосив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич і додав, що у грецьких в'язницях за станом на березень 2018 року перебували 148 українців.