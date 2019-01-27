70 тисяч бельгійців вийшли на вулиці Брюсселя з вимогою запобігти зміні клімату: фото

Люди вийшли на протести і закликають бельгійську владу вдатися до конкретних дій, аби вирішити проблему глобального потепління. У Бельгії схожа екологічна акція відбувається вже вчетверте за останні 2 місяці.

На вулиці Брюселя вийшло понад 70 тисяч людей, аби взяти участь у ході за збереження планети, пише RTBF.

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Холодний та дощовий день неділі 27 січня не завадив приєднатися до акції тисячам людей з інших міст країни. Активісти принесли банери із закликами до влади посилити боротьбу із зміною клімату на планеті. Серед пропозицій протестувальників – активніше використовувати відновлювальні джерела енергії та дбати про чистототу повітря.

Така ж акція проходила у Брюсселі минулого місяця. Тоді у ній також взяло участь близько 70 тисяч людей.

А 24 січня приблизно 35 тисяч школярів і студентів пропустили навчання заради участі в акціях з кліматичними вимогами.

Люди викладають у соціальні мережі фото та відео з акції із закликами зберегти планету та задуматися про майбутнє людства.

Are we freezing? Yes

Are we recovering from last night's party? Most likely.

But we're all marching for more climate action, inspired by students who have been striking and marching for the future they are entitled to. #Klimaatmars #Brussels pic.twitter.com/7qhNOzkntP — Sofia Al-Bidir (@SofiaAlBidir) January 27, 2019

Because today we are more than 75 000 people. Because we only have one planet. We will fight. No matter what. #climatechange #Brussels pic.twitter.com/X9SaABNB1d — S W E E N ️ (@RegalPretty) January 27, 2019

BRUSSELS |



Many protest in #Brussels and call for an immediate action to tackle climate change. pic.twitter.com/WepJw388w3 — Vocal Europe (@thevocaleurope) January 27, 2019

Чим загрожує людству зміна клімату?Науковці стверджують, що кожні десять років температура на планеті збільшується на півградуса. На перший погляд, це зовсім не багато, однак за сто років набіжить п'ять градусів. А це може спричинити справжню катастрофу для нашої планети. Глобальне потепління спровокує такі стихійні лиха, як посухи, повені, сильні урагани, затоплення прибережних районів і поселень, аномальні температури. Науковці попереджають, що вже до кінця цього століття зміна клімату загрожуватиме існуванню сотням мільйонів людей.



Наслідки глобального потепління помітні вже сьогодні. Це, наприклад, масштабні зливи та повені, які охопили світ у 2018 році. Через зміни клімату за останній роки зникають один за одним острови. Таке вже сталося у Японії, в Тихому океані, а також у Східно-Сибірському морі та морі Лаптєвих.



Якщо клімат стане хоч трішки теплішим, рослини і тварини, які живуть в Альпах, у гористому Квінсленді в Австралії, у мрячних лісах Коста Ріки, будуть змушені переміщуватися до полюсів. Так, вчені пророкують, що зміна клімату в найближчому майбутньому може викликати масове вимирання диких тварин, а саме більш ніж 1 мільйон їхніх видів.