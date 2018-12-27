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      71-річний француз відправився через Атлантику у бочці, бо він мав зробити "щось неймовірне"

      1898 Читать новость на русском
      71- річний француз відправився через Атлантику у бочці, бо він мав зробити "щось неймовірне"
      71- річний француз відправився через Атлантику у бочці, бо він мав зробити "щось неймовірне" / leparisien.fr

      Французький пенсіонер відправився у подорож через Атлантику в бочці без двигуна. 71-річний Жан-Жак Савен сподівається, що перетнути океан йому допоможуть природні течії та вітер.

      Про це повідомляє ВВС.

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      Вдень 26 грудня Савен відплив від берега іспанського острова Ієрро. Відомо, що його місцерозташування відстежують за GPS-трекером. Тож вже через 4 години після початку подорожі вдалося з’ясувати, що бочку віднесло на південь від острова.

      Що відомо про Савена Жан-Жака?Він колишній військовий. Мандрівник також свого часу працював рейнджером та пілотом. Жан-Жаку у січні виповниться 72 роки. Він сказав, що для цього віку він повинен був зробити "щось неймовірне", додає Le Parisien.

      До слова, капсула, в якій пливе Жан-Жак, зроблена з багатошарової деревин. Вона важить 400 кілограмів. Крім того, у ній встановили спеціальні панелі для виробництва енергії, причал біля правого борту, а також ілюмінатори по боках та на підлозі, "аби можна було побачити рибу".

      француз пенсіонер подорож у бочці
      Так виглядає бочка для мандрівки 71-річного француза//Фото: AFP

      У середині бочки мандрівник облаштував кухню, спальне місце та стіл. Савен сказав, що взяв із собою пляшку вина.

      француз бочка мандрівка пенсіонер
      У середині бочки француз створив собі всі умови для комфортного життя//Фото: AFP

      Цікаво, що бочка рухається зі швидкістю 2-3 кілометри на годину. Мандрівник Савен планує подолати океан за три місяці, аби до березня 2019 року приплисти до берегів Карибських островів. Більше того Жан-Жак хоче, аби його прибило до узбережжя французьких островів Мартиніка чи Гваделупа, адже так "простіше буде оформлювати документи та відправити капсулу назад".

       

      Теги: Подорожі Новини Франції Пенсіонери Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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