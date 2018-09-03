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71-річний гітарист The Rolling Stones Ронні Вуд планує стати батьком в сьомий раз

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Ронні Вуд з дружиною Саллі Хамфріс
Ронні Вуд з дружиною Саллі Хамфріс / Фото з відкритих джерел

Гітарист британської групи The Rolling Stones 71-річний Ронні Вув готовий стати батьком ще раз.

Про це повідомила дружина гітариста Саллі Хамфріс виданню The Sun.

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У травні 2016 року Ронні Вуд став батьком близнюків. Саллі народила музикантові дочок Грейсі Джейн і Еліс Роуз. 

Ми були б щасливі, якби дітей стало більше. І ми готові спробувати. Мені зараз всього 40 років. Але ми не хочемо планувати своє життя далеко вперед, тому що трапитися може все що завгодно,
– розповіла Саллі.

 

Допис, поширений Sally Wood (@sallywood1)

Саллі додала, що не проти була б народити близнюків вдруге.

За словами дружини Ронні Вуда, з близнятами набагато легше, адже вони можуть грати один з одним.

Ще у Ронні Вуда є четверо дітей: 43-річний Джеймі, 39-річна Леа, 35-річний Тайрон, а також 41-річний Джессі.

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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