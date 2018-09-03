71-річний гітарист The Rolling Stones Ронні Вуд планує стати батьком в сьомий раз

Гітарист британської групи The Rolling Stones 71-річний Ронні Вув готовий стати батьком ще раз.

Про це повідомила дружина гітариста Саллі Хамфріс виданню The Sun.

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У травні 2016 року Ронні Вуд став батьком близнюків. Саллі народила музикантові дочок Грейсі Джейн і Еліс Роуз.

Ми були б щасливі, якби дітей стало більше. І ми готові спробувати. Мені зараз всього 40 років. Але ми не хочемо планувати своє життя далеко вперед, тому що трапитися може все що завгодно,

– розповіла Саллі.

Допис, поширений Sally Wood (@sallywood1) 21 Гру 2017 р. о 10:42 PST

Саллі додала, що не проти була б народити близнюків вдруге.

За словами дружини Ронні Вуда, з близнятами набагато легше, адже вони можуть грати один з одним.

Допис, поширений Sally Wood (@sallywood1) 21 Сер 2018 р. о 4:33 PDT

Ще у Ронні Вуда є четверо дітей: 43-річний Джеймі, 39-річна Леа, 35-річний Тайрон, а також 41-річний Джессі.